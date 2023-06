En cinco años Rubio se ha convertido en uno de los proyectos electrónicos más interesantes del underground. La mente detrás de este es la chilena Fran Straube quien ha mezclado sonidos electrónicos con folklore.

Ella está de regreso con el sencillo “Tu olor”, tema que formará parte de su tercer álbum Venus & Blue cuya salida será para finales del 2023. La letra de este sencillo está inspirada en su novia pero el beat que presenta es agresivo y siempre se mantiene en lo alto.

“Venus & Blue será mi tercer disco y al lanzar el primer sencillo que es una bola de nieve y muestra que se viene todo el material. Me gustó como antesala de un sonido más freaky.

“Esto es lo que es Rubio, un proyecto musical electrónico, pop experimental, bien ecléctico y viajero”, declaró Fran Straube a 24 HORAS.

La carta de amor que ofrece la también productora en el track es una forma de mostrar su libertad.

“Soy lesbiana y nunca me he sentido reprimida. Me he sentido libre en el amor con mis animales, conmigo, mi pareja y también nunca he hecho publicidad de mi orientación sexual.

“Creo que debemos educar a la gente y es por eso que existen las etiquetas. Si hago las cosas eso viene del corazón como esta canción la cual es agresiva y la letra es un rezo al universo”, compartió.

Y es que siguiendo con el tema por el mes del orgullo la cantante considera que la lucha que tiene la comunidad LGBTTTIQ+ debe hacerse desde la educación.

“Tal vez en alguna ocasión he vivido discriminación por mi preferencia pero soy guerrera. Si luchas por la igualdad se debe ser así y hacerlo desde el amor.

“Me gustaría cambiar el mundo pero creo que la revolución es interna. Todos quieren cambiar el mundo pero nadie se quiere cambiar así mismo. Si todos tenemos la claridad todos lograremos algo más masivo”, reflexionó.

Además considera que el ser uno mismo es la clave para quitar las etiquetas que existen y disfrutar sin la necesidad de un closet.

“Debemos ser guerreros y ser sinceros con uno mismo. Tú eres protagonista de tu propia vida, si no eres libre no estás contento contigo es un martirio ¡Los gays somos lo máximo!”, agregó.

Su gran presentación en CDMX y otros planes

Tras dos años de preparación la cantante dará un adelanto de lo que será Venus & Blue con el show más grande que ha ofrecido en México. Este será en el Auditorio BB este 30 de junio y promete una noche especial.

“Será un viaje por la historia de Rubio ya que pasaremos de lo lisérgico a lo oscuro. Será un show para llorar bailando. Habrá invitados, invitades y visuales. Será un show hermoso y Zemmoa será una de las invitadas”, adelantó.

Fran Straube lleva tres meses viviendo en la CDMX y en este periodo ya recibió la Diosa de Plata en la categoría Canción para cine por “Después de ahogarme”, que formó parte del filme La Caída.

Su siguiente paso es producir para otros artistas y seguir creando música original para películas u otros materiales audiovisuales.

“Desde que estoy en México muchos me han buscado para que los produzca. Puede ser el momento. Todavía no he concretado algo pero debo compartir mi conocimiento a otros artistas”, finalizó.

