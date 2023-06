La cantante Demi Lovato a reventado las redes con su nuevo tema “Swine” en el que lanzó un mensaje sobre el aborto; se viralizó.

La famosa y reconocida cantante Demi Lovato ha reventado las redes y se robó la atención de los usuarios al haber revelado su nuevo tema musical titulado “Swine” en el que decidió lanzar un mensaje relacionado con el aborto.

Esta canción de género Pop-Punk a pocas horas de su liberación se ha convertido en un referente y dedicatoria a la lucha que se estaba llevando a cabo actualmente por los derechos reproductivos de cada una de las mujeres.

En el clip musical se le puede ver a Demi vestida de negro y rojo mostrando una postura ruda frente a un grupo de hombres que estaban vestidos de negros simulando ella como la voz de la sociedad ante ellos.

Ante esto la artista decidió explicar más sobre “Swine” por medio de una publicación de Instagram en la que habló sobre la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre desmantelar el derecho constitucional del aborto seguro:

“Aunque el camino a seguir será desafiante, debemos seguir unidos en nuestra lucha por la justicia reproductiva”, detalló Demi con referencia al fallo en el que se reconoce federalmente al aborto como un derecho constitucional.

Asimismo explicó que creó Swine para ampliar las voces de aquellas personas que abogan por la elección y la autonomía corporal:

“Quiero que esta canción empodere no sólo a las personas que dan a luz en este país, sino a todos los que defienden la igualdad, para abrazar su albedrío y luchar por un mundo donde se respete el derecho de cada persona a tomar decisiones sobre su propio cuerpo”, enfatizó.

Los usuarios al escuchar el nuevo tema de la intérprete de “Heart Attack” no tardaron en externar sus opiniones en redes, algunas de estas han sido las siguientes:

“Las canciones de demi lovato siempre me dan ganas de empezar un alboroto como”.

demi lovato’s songs always make me want to start a riot like pic.twitter.com/xBj8RniE0q

— 2000s (@PopCulture2000s) June 22, 2023