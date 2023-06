En redes se viralizó un clip que captó el incómodo momento que le que hicieron pasar un par de mexicanas a un taxista colombiano tras la tarifa “excesiva” que cobró.

A través de la cuenta de TikTok Ser.hombre se difundió un clip que captó la pelea entre dos pasajeras mexicanas y un taxista en Bogotá, Colombia, que se negaban a pagar la tarifa del servicio tras argumentar que era excesiva y un robo.

En el video de 3:04 minutos se puede observar como las turistas exaltadas, le reclaman al conductor por no devolverles el cambio adecuado después de pagar con un billete de 10 mil pesos colombianos, esperando recibir 2 mil pesos colombianos de vuelta, lo que equivale a 8 pesos mexicanos.

Entre los argumentos las jóvenes mencionan que la tarifa no era la adecuada , ya que el conductor en un primer momento había dado un precio, sin embargo este mencionó que era un estimado ya que era lo que marcará el taxímetro más los cargos dominicales.

Pero, las turista no entendieron eso por lo que siguieron con las acusaciones de presunto robo mientras a la par llamaban a alguien para pedir ayuda debido a su temor y porque el taxista las estaba grabando sin su “consentimiento”:

“No me puedes grabar, no me puedes grabar”, dice una de las turistas mientras que la otra, que usa lentes, llama por teléfono para pedir ayuda: “Es aquí en el parqueadero público, nos está grabando, tenemos mucho miedo. El taxista me dijo una cosa y ya cuando le di el billete no me quiere dar el cambio. Por favor, puede venir aquí, estoy en un hotel, enfrente de El Dorado”.

El conductor mientras tanto sin perder los estribos de manera amable les muestra la tarjeta de precios, pero la discusión no cesa, tan es así que una de las féminas menciona que llamará a la policía para resolver el caso; ambas partes están de acuerdo.

Finalmente, entre “dimes y diretes”, el taxista enfatizó en los comentarios tras el video que se viralizó que, las autoridades le dieron la razón pero decidió ya no cobrarles los grandísimos “8 pesos mexicanos” a los turistas.

Trascendió que las jóvenes son Britany y Margoth Dresser, sobrinas de Denise Dresser.

CSAS