The Smile, el proyecto musical conformado por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner celebró un debut triunfante en México con el primero de dos conciertos en el Auditorio Nacional.

El proyecto alterno de Skinner y los dos integrantes de Radiohead arribó a la capital para presentar los cortes de su álbum debut, A Light For Attracting Attention, como parte de una gira de 19 fechas por América.

Previo a la presentación del trío, la velada en el coloso de Reforma fue amenizada por la propuesta experimental del músico electrónico, Robert Stillman.

En punto de las 21:00 horas, las luces del recinto se extinguieron y The Smile apareció sobre el escenario para desatar los gritos y euforia del público capitalino.

Una estructura metálica con juegos de luces acompaña a Skinner y los dos músicos de Radiohead en su presentación con The Smile (@thesmiletheband). 🎶https://t.co/FjhstUh6EL 🎥: @Mrcherry_tree pic.twitter.com/tjvcpIrPHO — @diario24horas (@diario24horas) June 22, 2023

“Speech Bubbles”, “We Don’t Know What Tomorrow Brings” y “You Will Never Work In Televisión Again” fueron algunos de los temas interpretados en la primera noche de la banda.

Uno de los momentos íntimos del show llegó con “Free In the Knowledge”, con los acordes y la guitarra acústica de Thom Yorke como protagonistas.

Adicional a los temas de su primer disco, The Smile ofreció un avance de su próximo álbum con cortes inéditos como “Under Our Pillows”.

Con ovaciones y aplausos, el público se entrega a The Smile (@thesmiletheband) en su primera de dos noches en el @AuditorioMx. Así el ambiente en el coloso de Reforma. https://t.co/FjhstUh6EL 🎥: @Mrcherry_tree pic.twitter.com/M7wrdnHxxO — @diario24horas (@diario24horas) June 22, 2023

“Gracias”, pronunciaba Thom York en un claro español mientras parte del público, mayoritariamente con prendas alusivas a Radiohead, se entregaba en aplausos a la banda.

Tras hora y media de show, The Smile se despidió del escenario entre palmadas y ovaciones, con la mira en un segundo show en la capital.

Tras una breve pausa, The Smile (@thesmiletheband) regresa al escenario con una última selección de temas. Aquí parte de su encore. 🎶https://t.co/FjhstUh6EL 🎥: @Mrcherry_tree pic.twitter.com/wUL7eT1bNS — @diario24horas (@diario24horas) June 22, 2023

