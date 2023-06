Ante 2 mil 500 personas congregadas en el parque a la Madre en la alcaldía Cuauhtémoc, arrancó el aspirante presidencial de Morena, Ricardo Monreal, sus Asambleas informativas donde aseguró estar preparado, “sé a lo que me enfrento, estoy muy claro de los retos que están por venir.

“Nunca en estos 42 años, he sido acusado ni de enriquecimiento ni de malversación ni de violaciones a los derechos humanos ni de abuso de poder, soy un hombre limpio que los mira a la cara, que soy claro al 100% de lucidez, al 100% de salud y al 100% de amor por México”, declaró.

Ante habitantes de diversas alcaldías de la Ciudad de México, dijo que, “la unidad debe seguir siendo una premisa indispensable para que el movimiento siga siendo el motor de transformación, si nos separamos, si nos dividimos, no habrá futuro para este proceso”.

Al hacer un recuento de los logros de la 4T, reconoció que se tienen que mejorar, enriquecer y fortalecer algunas de las políticas públicas que requieren mayor impacto y más resultados como la seguridad pública, “es un tema que nos preocupa a todas y a todos, debemos reforzar presupuestalmente los sistemas de seguridad, con equipamiento y labores de inteligencia para que con anticipación tengamos la capacidad de enfrentar y desarticular las bandas del crimen que tanto daño nos han causado y han provocado gran tristeza y desgracia a lo largo y ancho del país”.

De cara al proceso interno de su partido para elegir al coordinador o coordinador de la defensa de la transformación, el senador con licencia, saludó los parámetros dispuestos por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la conducción de los aspirantes presidenciales de la 4T.

“Me parece que está bien, lo que no se va a hacer es que se hable de candidaturas de puestos de elección popular que no se llame al voto que no se llame a campañas o a plataformas electorales” y aseguró que será muy cuidadoso con la Ley.

AHORITA NO SOY NADIE PARA ANDAR OFRECIENDO PUESTOS

El senador con licencia, Ricardo Monreal, evitó opinar sobre la propuesta de su contrincante, Marcelo Ebrard de crear una secretaría de la Transformación que estaría encabezada por Andrés López Beltrán, aunque aclaró que él conoce bien a los hijos del presidente, pero no se atrevería a ofrecerles ningún cargo.

“Estoy en otra etapa, de ofrecimientos ahorita qué puedo ofrecer si no soy nada, soy apenas aspirante a ser coordinador nacional de la Transformación, no puedo ofrecer puestos ahorita, creo que no es mi papel”, refirió.