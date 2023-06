El director de la morgue de la facultad de Medicina de Harvard se llevó presuntamente sin permiso partes de cadáveres y luego las vendió, informaron el miércoles fiscales de Estados Unidos.

Un hombre identificado como Cedric Lodge, de 55 años, fue acusado de traficar restos humanos robados, dijo en un comunicado el fiscal Gerard Karam. “Algunos delitos desafían el entendimiento”, comentó.

“Es tremendamente atroz pensando que las víctimas se ofrecieron voluntariamente para que sus restos se utilizaran para educar a profesionales de la medicina y promover la ciencia y la curación”, añadió.

Lodge, su esposa de 63 años, y otros cinco presuntos cómplices fueron acusados de participar en una “red nacional” de compraventa de restos humanos.

La fiscalía dice que de 2018 a 2022 Lodge “robó órganos y otras partes de cadáveres donados para investigación médica y educación antes de sus cremaciones”.

Lodge es acusado de llevarse los restos desde Harvard, en Boston, hasta su casa en Goffstown, New Hampshire, donde junto a su esposa los vendieron a dos de los otros acusados: Katrina Maclean y Joshua Taylor.

NEW: Cedric Lodge said nothing to reporters as he walked out of federal court in NH after his initial appearance. He is accused of stealing body parts from the morgue at Harvard Medical School and selling them. He has to appear next in Pennsylvania — date TBD. #WBZ pic.twitter.com/FUreUicgS1

— Kristina Rex (@KristinaRex) June 14, 2023