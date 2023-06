Luego de lo dicho por Francisco Céspedes contra López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller arremetió contra el cantante cubano.

A través de redes sociales, se difundió un video de las declaraciones del cantante cubano contra el Presidente de la República Mexicana, luego de hacer un concierto en Hermosillo, Sonora.

“Cuando uno viene de un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un Presidente que invita el 15 de septiembre a un dictador cubano y lo pone por encima de los… no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier Presidente, pero no ponerlo como el máximo porque entonces por eso me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”, dijo Céspedes.

De las cosas que se viene uno a enterar. El cantautor Francisco Céspedes es anticastrista y le desea la muerte al presidente @lopezobrador_. Gente enferma y llena de odio en su vientre y en su corazón. No vuelvo a escuchar una rola nada de este desquiciado. pic.twitter.com/RV0XGwfzCl — Ernesto Ledesma A (@eledesmaa) June 18, 2023

Ante esto, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, arremetió contra el cantante cubano y lo hizo vía Instagram.

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies. Este tipo fue elegido por los mexicanos y se llama Presidente #EsunhonorestarconObrador”, publicó Gutiérrez en una stori de su perfil de Instagram.

La señora Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller ) está muy molesta por las palabras de Francisco Céspedes. Nunca la he leído enojado por los más de 3,000 niños que asesino el gobierno de su esposo @lopezobrador_ por dejarlos sin medicamentos. @MauricioCollado pic.twitter.com/7Un4t9DjMm — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 18, 2023

¿Por qué mostró su rechazó Céspedes contra AMLO?

Las declaraciones del intérprete “Vida loca” hacen referencia a la invitación que hizo López Obrador a Díaz-Canel, presidente de Cuba, para asistir a los festejos del Día de la Independencia de México en el año 2021.

Díaz-Canel recibió invitación para asistir también al desfile militar en ese entonces.

