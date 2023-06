Este domingo se celebra el Día del Padre. En el medio del espectáculo muchos pueden creer que todo el tiempo se trata de trabajo sobre los escenarios pero la realidad es que existen figuras que tuvieron que cambiar sus hábitos para darle atención a sus hijos.

El baladista Alexander Acha y Emir Pabón, líder de grupo Cañaveral son la muestra de que ser padres les ha cambiado la vida y que las enseñanzas que han obtenido de Emmanuel y Humberto Pabón, respectivamente, ahora lo aplican con sus propios vástagos.

LA DISCIPLINA PARA FUNCIONAR

Alexander Acha es padre de Mikel y Kiara junto a María Rojo de la Vega. Los menores le dieron un giro a su vida, ya que de acuerdo al también compositor, ésta era otra previo a su llegada. Pero recordando los consejos que le dio su famoso padre, su crecimiento se ha basado en la disciplina.

“Yo me dormía todos los días a las 2 de la mañana y ahora no hay manera porque me levanto a las 6. Eso ha cambiado porque soy un papá presente en sus vidas, ya que procuro comer con ellos o llevarlos a la escuela.

“Ha sido un cambio que no te puedo decir si para bien o para mal, en el sentido de mi música, pero lo que es un hecho es que la disciplina es buena para el funcionamiento de la casa”, declaró en exclusiva para 24 HORAS.

A lo largo de su vida, Acha se ha encargado de forjar su carrera pero ha tenido un gran maestro. “Mi papá es una persona que valora la educación y el respeto. Para él es todo y le preocupa la crianza que es muy permisiva y excesivamente tolerante.

“Eso no es bueno para la crianza porque la vida es dura y no te va a dar las cosas por compasión. Me ha dicho también que sea tierno, que les de mucho cariño y amor porque eso es lo que debes darle a los hijos de forma incondicional”, agregó.

UN MILAGRO DE DIOS

El pasado 14 de junio de 2021, mediante un comunicado, se dio a conocer que Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda sufrieron un accidente de tránsito. En aquel entonces Aranda estaba en espera de Matías de Jesús.

“Ser padre es un proceso bonito, hablando de lo que nos pasó; toda la vida dije que uno de mis sueños era ser padre y ahorita que lo tengo me siento bendecido y privilegiado. Más por lo que vivimos mi esposa y yo, es un sueño hecho realidad”, compartió Emir.

Y es que Matías de Jesús es considerado un milagro pues también fue prematuro y el cantante cree que su hijo tiene una misión en este mundo.

“Mi hijo es un milagro de Dios, es un niño que es traído directamente del cielo a la tierra. Tiene una misión, la cual aún no sabemos. Es un niño que al día de hoy es sano y es demasiado inquieto. Eso indica salud y eso no lo puede cambiar por nada”, declaró orgulloso.

Y la labor de ser padre, de acuerdo a Emir Pabón, no solo implica tener un hijo sino también hacer equipo con su esposa.

“La mujer socialmente se encarga de los hijos pero ellas necesitan el apoyo aunque no nos lo digan. En mi caso cuando mi esposa sale yo me quedo con el bebé en casa, aunque esté la nana me gusta estar presente.

“Es muy pesado y con mayor razón exhorto a los padres a que sean equipo. Disfruten mucho a sus hijos que es la bendición más grande”, recomendó.

Finalmente recordó la crianza que tuvo de la mano de su padre, Humberto Pabón que considera que la clave es recibir cariño y educación para tener una vida plena.

“Yo no soy el hijo perfecto y puedo decir con solidez que el cariño, educación y más que me ha dado mi padre consciente e inconscientemente lo estoy dando a Matías.

“Es bien bonito porque tengo un ejemplo, él me ha dado las mejores palabras, duelan o no, pero son para bien. Por eso uno crece muy sólido. Después de todo lo que ha pasado mantengo la felicidad”, concluyó.

