La saxofonista Elena Ríos dejó claro a través de sus mensajes que no se va a dejar intimidar por la gente de Tenoch Huerta después de haberlo acusado de depredador sexual y violentador de mujeres.

Elena dijo que no puede contestar al comunicado del actor, pues no está en calma, ya que se encuentra en la promoción de una ley para mujeres que han sido violentadas por abusadores cobardes y enfermos de poder y buscarán que puedan acceder a la justicia y no tengan miedo.

Elena asegura que Tenoch y sus fanáticos tratan de sembrar miedo y no lo van a lograr.

Tenoch Huerta aclaró que ya procedió legalmente, además de negar las acusaciones en su contra. Elena ha recibido apoyo de otras mujeres, entre ellas Fernanda Toski, quien relata que salió con Tenoch y le hizo una cosa muy fea, a nivel sexual, en su momento pensó en denunciar, pero justo como es famoso, no tuvo la fuerza necesaria para hacerlo; confiesa que le gustaría contar lo que pasó, pero se sentiría vulnerable. Fernanda sabía que algún día se sabría la verdad ya que no fue un hombre respetuoso en lo sexual, sólo vio por sus intereses, por eso pide que paren los abusos del actor.

Ferka le platicó a Raquel Bigorra que lamenta que el padre de su hijo, Christian Estrada, se haya convertido en su peor enemigo y estén en medio de un pleito legal; por su parte Christian dice que no está dispuesto a renunciar a su hijo, tuvo lugar una audiencia y no fue vinculado a proceso por violencia, el ex de Ferka, exige que le permitan ver a su hijo, porque mientras su ex mujer está encerrada en La Casa de los Famosos, él podría estar cuidando a su hijo.

Christian no ha hablado mal de Ferka y asegura que puede demostrar que sí está pagando su pensión alimenticia.

Cynthia Rodríguez cumplió el sueño de convertirse en madre, por eso está disfrutando de sus últimos meses de embarazo y desea que su parto sea de manera natural. Carlos Rivera está feliz con el cambio que vendrá en su vida, los dos están muy emocionados y Cynthia está satisfecha de haber dejado a un lado su carrera para dedicarse a la maternidad y a su matrimonio.

Jorge D’Alessio dio a conocer que nuevamente le robaron el equipo de audio e iluminación del grupo Matute, esto sucedió en Guanajuato. El cantante está furioso porque las autoridades no hacen su trabajo y piensa que es imposible vivir en México en medio de tanta inseguridad.

Roberto Palazuelos asegura que Margarita Portillo se aprovechó de Andrés García para dejarlo sin dinero: dentro de poco tiempo se dará a conocer el testamento del actor y se sabrá a quién dejó su herencia.

Roberto alega que Andrés nunca se divorció de Sandra Vale, su primera esposa y estaban casados por bienes mancomunados, por lo tanto es dueña del 59% y si en el testamento Andrés deja todo a Margarita, será solamente dueña de la otra mitad.

Tengo un pendiente: ¿Quién creen que se quede con la herencia de Andrés García? ¿Cuántos años creen que dure este pleito?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

