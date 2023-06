Tras fuertes tensiones en torno al papel de Podemos, la extrema izquierda española se encuentra en negociaciones para presentar un frente unido en las elecciones generales del 23 de julio.

“España quería que nos diéramos la mano y lo hemos conseguido”, se congratuló Yolanda Díaz, ministra comunista de Trabajo y jefa de filas de la plataforma Sumar, tras el anuncio de un acuerdo que reúne bajo su mando a una quincena de partidos a la izquierda del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del presidente Pedro Sánchez.

Este mensaje fue apoyado por Sánchez, que necesita esta alianza si quiere tener posibilidades de mantenerse en el poder tras las elecciones legislativas convocadas a raíz de la derrota de la izquierda en las elecciones municipales del 28 de mayo. Esta unión “es una muestra de responsabilidad”, se felicitó Sánchez.

Entre los partidos que aceptaron unirse estaba Podemos, hasta entonces el principal partido de la izquierda radical y socio de los socialistas en la coalición de Gobierno, pero con el que las conversaciones llevaban semanas estancadas.

Manuel Andreu Gálvez, profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura (España), aseguró que esta alianza entre Podemos, Sumar y el PSOE sí se dará, para acaparar los votos y no se vayan a la derecha.

De acuerdo con el análisis de Andreu Gálvez, esta alianza está condicionada porque “recientemente han pedido la cabeza de Irene Montero, ministra progresista de Podemos, que aprobó leyes mediáticas conocidas públicamente”, lo que beneficiaría un frente común de la izquierda.

“Yolanda Díaz, quien creó Sumar, considera que estas leyes progresistas no han calado en esta sociedad, como se vio en las elecciones pasadas, por eso no es sorprendente el cambio de estrategia. Díaz será el emblema de esta alianza feminista, después de ver que las ideas de Moreno no fueron bien recibidas”, explica el experto para 24 HORAS.

Según los sondeos, es probable que el conservador Partido Popular (PP) gane estas elecciones, pero podría verse privado de la mayoría absoluta en el Parlamento incluso con el apoyo del ultraderechista Vox, lo que dejaría a la izquierda con algunas esperanzas de gobernar, con el apoyo de los partidos independentistas.

IRENE MONTERO

Montero fue muy criticada en los últimos meses en el país por una ley sobre violencia sexual, que ella impulsó y que tuvo el efecto perverso de reducir las penas de cientos de agresores.

Cuando se le preguntó si era posible levantar el veto a Montero, Yolanda Díaz se limitó este lunes a responder que los españoles quieren “que demos soluciones a sus problemas, el resto creo que no tiene demasiado interés”.

Tercera fuerza política en España en 2015, Podemos va en declive electoral, como confirmó su debacle del 28 de mayo. Su futuro parece comprometido, dada su escasa influencia dentro de Sumar.

DR. MANUEL ANDREU GÁLVEZ

Profesor de Derecho de la Universidad de Extremadura (España)

Profesor de Posgrado de la Universidad Panamericana

LEG