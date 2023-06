El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) sesionó por segunda ocasión por ordenamiento judicial.

Desde el pasado 31 de marzo, el organismo de rendición de cuentas carece del quórum legal para sesionar, debido a la falta de nombramiento de tres comisionados, en el Senado.

A la fecha, se acumulan más de 5 mil asuntos sin resolver de ciudadanos a los que los sujetos obligados no han respondido de forma satisfactoria sus solicitudes de información, así como por quejas de mal uso de datos personales.

Sin embargo, este lunes, por orden judicial, los tres comisionados sesionaron para resolver un asunto contra la Fiscalía General de la República (FGR), que data de 2020.

La semana pasada, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra, dijo que el organismo estaba “impedido para resolver, con corte al pasado viernes, un total de 5 mil 288 medios de impugnación relacionados principalmente con el acceso a la información y datos personales; de esos, 3 mil 677 fueron ingresados a partir del 1 de abril, cuando nos vimos impedidos para sesionar”.

Abundó que los recursos de revisión representan a personas a las que las instituciones no les respondieron solicitudes de información; sin embargo, aunque el INAI no puede resolverlos, este organismo, dijo, “no está desaparecido, no está detenido; hemos estado al pendiente de las convocatorias del Senado de la República, es la tercera ocasión que se convoca y no pasa nada”.