“Quiero que deportistas se animen a abrir su OnlyFans y romper ese tabú”.

Así respondió el clavadista, Diego Balleza, tras indicar que su actividad constante en OnlyFans, surge tras el retiro de becas por parte de la Conade.

El atleta originario de Monterrey, logró quedar en cuarto lugar en las finales de plataforma 10 metros sincronizados en Tokio 2020, ha generado revuelo entre los espectadores y las dependencias, al recurrir a una plataforma de contenido para adultos para sostener su camino a París 2024.

“Saben a qué me dedico, aparte de los clavados, soy una persona natural, abierta, orgánica y es lo que quiero dar a conocer, que no hay nada que ocultar, además de considerarme una persona capaz y con actitud hacia lo deportivo”.

El clavadista exhibe que las problemáticas más notorias para los connacionales rumbo a la competencia ol+impica, son principalmente por asuntos internos/políticos, en el apartado de apoyos económicos:

“En estos Juegos Olímpicos lo más difícil ha sido por el tema de las federaciones, yo creo que es algo que los deportistas no deben meterse, de por sí es duro entrenar y conocer esa circunstancia que está fuera de nosotros. Yo digo que ese asunto corresponde a entrenadores, directivos y federativos, son los que deben encontrar la mejor solución”.

Relató que las becas y pagos a entrenadores no se han hecho desde enero del 2023:

“Todos saben, el tema de las becas y apoyos no las tenemos desde enero -de este año- y es por ello que tuve que recurrir a un OnlyFans”.

Interesado siempre en la generación de contenido, a Balleza lo impulso la necesidad de obtener mayores ingresos para desarrollarse en su disciplina.

“Sí, tuve esa espinita de hacerlo o no hacerlo -crear contenido para OF- conociéndome a mí que no me da pena mi cuerpo y ahora llego el ‘factor x’. Buscaba algo que fuera factible para yo seguir entrenando mis 6 a 8 horas diarias”.

Por otra parte, Diego ha notado que los medios de comunicación impulsan su caso y su contenido presentado en OnlyFans; sin embargo, él remarca que lo importante es querer romper los tabús entre los atletas.

“Siempre habrá críticas buenas o malas, pero quiero ser ese factor para los demás deportistas, porque puede que sea el único con un OnlyFans, quiero que los demás se animen a abrirlo, no tiene nada de malo”.

“Quiero romper ese tabú. A nivel internacional, deportistas olímpicos, medallistas, tienen OnlyFans y no pasa nada, es normal”, agregó el clavadista.

Balleza señala que al crear contenido para la plataforma, lo conduce a sentir orgullo por su apariencia.

“Me enorgullece mi cuerpo, lo que he trabajado. Lo he trabajado durante 20 años, ¿como no estar orgulloso de él?”.

Con la mente enfocada en las siguientes competencias, Diego Balleza menciona que mientras las cosas continúen como ahora, él continuará creando contenido para OF aún después de París 2024.

“Voy a seguir, no le he dado mucho énfasis a Only Fans como debería, a pesar de que es una buena plataforma, mi mente está en Centroamericanos, Panamericanos, Campeonato Mundial y el año que viene en Olímpicos, con OnlyFans le seguiré dando el tiempo que pueda”.

Su madre y su hogar dependen de sus ingresos económicos, Balleza se encuentra agradecido con OF por darle un ingreso extra:

“¿A quién no le ayuda un dinero extra? Mi mamá, la casa, los servicios -dependen de mí- el poder tenerla y que me ayude en estos aspectos, me libera una carga”.

El clavadista mexicano enfatizó que patrocinadores, sector privado y órganos del Estado, se han interesado por la llegada de los atletas a los Juegos Olímpicos:

“Afortunadamente -patrocinadores- han estado muy de cerca con nosotros, también sector privado, el municipio y mi estado. La parte de los vuelos y la inscripción lo veo cubierto, ya que nos dijeron que si van a dar el sustento, pero sí hace falta el sueldo o del deportista”.

Balleza reiteró que aunque el camino rumbo a París 2024 es largo por las competencias que faltan por disputar, se siente confiado y seguro de sí mismo:

“Ya llevo 21 años entrenando, por lo que llegué a los Olímpicos de Tokio 2020 y estamos a la vuelta de la esquina, un año exactamente, teniendo aún los Juegos Centroamericanos, el Campeonato del Mundo en Japón. ¡Vamos bien!”.

El clavadista lanzó un mensaje para los atletas y el público en general sobre el esfuerzo que requiere llegar a una competencia de esta talla, y cómo OF juega un papel protagónico en su camino.

“Sigan entrenando, hagan caso a sus entrenadores, a veces no sale como uno quiere, nunca hay que rendirse o desistir, somos buenos para muchas cosas y hay que saber para cuáles. Para los deportistas mayores de 18 años, abran su Only Fans, si da mucho dinero”.

