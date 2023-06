El streamer de Minecraff, Dream, anunció que volverá a usar su máscara tras hate por su face reveal.

Minecraft, se ha posicionando como uno de los videojuegos más populares del mundo y junto a este el streamer Dream, quien se caracterizaba por llevar hasta hace unos meses una máscara para no revelar su cara, sin embargo el pasado 2 de octubre el creador de contenido reveló su rostro.

La decisión en un principio fue bien recibida pero conforme pasaron los días el hate se hizo presente por lo que, decidió volver a usar máscara.

Dicha noticia fue anunciada a través de sus redes sociales, en las calles comentó:

“Adiós de Dream. Eliminé mi cara revelada y esta es la razón.

Después de revelarme la cara y quitarme la máscara, lamente la atención y el odio, y estoy caminando de regreso.

Borraré lentamente todas las fotos mías en línea y volveré a ser solo un jugador con una máscara, comenzando con mi video de Mr.Beast y mi video Face Reveal , “hola, soy Dream”. Me desharè de todo lo que no sea mi nueva máscara”.

Según refirió el streamer , su nueva máscara fue hecha por la fábrica que realizó la del hombre araña, batman y muchos otros superhéroes , esto con la finalidad de se volver a ser “sueño” todo el tiempo aunque tenga que ir a un McDonals.

Finalmente, tras la lamentable decisión , agradeció a algunos de sus seguidores que si lo apoyaban pese a según lo “feo” que es :

“Gracias a todos desde el fondo de mi corazón a los que me apoyaron, a pesar de que soy feo. Los aprecio a todos más de lo que nunca podrían saber , y trabajaré en mi rostro mientras estoy enmascarado nuevamente.”

YouTuber Dream announces he will return to wearing his mask at all times and has deleted his face reveal video due to the hate he received. pic.twitter.com/SuzmryExia

— Pop Base (@PopBase) June 9, 2023