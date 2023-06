La forma de vestir, el peso y la estatura son los elementos por los que los mexicanos se sienten más discriminados en el país, algo que se agudiza por factores como el tono de piel, la pertenencia a una comunidad indígena o el ser migrante, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2022, 23.7% de pobladores del país reportaron experimentar algún acto de discriminación en su contra, un aumento respecto al 2017, donde la prevalencia fue de 20.2%, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2022, presentada por el Inegi este miércoles.

Al respecto, Patricia Brogna, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explicó que “en general ha aumentado la discriminación y podríamos pensar que una de las causas es que las personas tienen más conciencia de que están siendo discriminadas, sobre todo por su pertenencia en algún tipo de colectivo, que les hace una conciencia política”.

De las personas que reportaron sufrir discriminación, 30.6% señalaron que fue por su forma de vestir y 27.5% por su peso o estatura; en la primera edición de la encuesta, en 2017, estos factores fueron de 30% y 29.1%, respectivamente.

Brogna apuntó que se observa “la importancia que tiene la corporalidad de las relaciones sociales, sobre todo donde ciertas características de la persona, como la forma de vestir, como el peso o la altura, el color de piel, la vestimenta, remite a la pertenencia a un grupo”.

“El impacto también tiene que ver con vulnerar la dignidad de las personas, el proyecto de vida, la calidad de vida de las personas, el poder acceder a algo básico, como que les nieguen la renta de una vivienda (…) por su apariencia”, destacó.

Además, la doctora hizo hincapié en que al comité en la materia de Naciones Unidas le preocupa que no se hayan adoptado leyes que prohíban la discriminación de personas con discapacidad en México.

“Podemos decir que ha habido una regresión en las políticas públicas, en general”, dijo.

Respecto de los programas y apoyos que esta administración ha implementado para poblaciones vulnerables, Brogda señaló que no son suficientes y que es necesario robustecer a las instituciones pertinentes y realizar la infraestructura necesaria.

Por su parte, Alexandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam-México, organización contra la desigualdad, explicó que “se mantiene esta percepción, sensación, de que la gente es discriminada, principalmente por su apariencia y esto es un gran paquete que nos puede decir un montón de cosas”.

“Lo que vemos es que, otra vez, hay una especie de cruce que se concreta en esa frase de ‘Como te ven, te tratan’. Seguimos siendo una sociedad que distingue a la gente por cómo se ve y la asocia un montón de características y eso define muchas veces el trato que reciben las personas”, añadió Haas.

Esto también impacta en la búsqueda de trabajo, pues en la encuesta se registra que para 18.5% de la población indígena la falta de empleo es su mayor problemática, mientras que en el caso de la migrante se trata del 44%.

“El trabajo es, finalmente, la fuente con la que uno puede contar para tener autonomía económica y capacidad de pagarse la vida. Y creo que es muy preocupante que el trabajo siga siendo un lugar de tanta discriminación”, apuntó Hass.

En la encuesta también se reporta que las personas que sufren de mayor discriminación son la población LGBT+, la afrodescendiente, las trabajadoras del hogar y las personas con discapacidad.

Los dos últimos sectores aumentaron respecto al 2017, informó el doctor Óscar Jaimes Bello, director General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia en el INEGI, pues pasaron de 28.8% y 24.6%, respectivamente, a 34.6% trabajadoras del hogar y 33.8% de personas con discapacidad que se sintieron discriminadas en el último año.

“Empiezas a sentir rechazo de parte de la sociedad”

Debido a estereotipos, prejuicios y falta de información, mexicanos experimentan a diario actitudes discriminatorias hacia su persona, provocando inseguridad y baja autoestima.

Criss es un estudiante que se identifica como persona no binaria, por lo que lleva el pelo largo y utiliza todo tipo de ropa, que tradicionalmente se encasillan como de mujer o de hombre. Por esto, ha recibido comentarios, como que “me siento inseguro o insegura de quien soy, (…) que estoy confundida con este tema”.

En entrevista con 24 HORAS, Criss destacó que ha desarrollado sensaciones de desconfianza e inseguridad al ingresar a ciertos lugares públicos, por las actitudes de las demás personas respecto de su apariencia.

“A lo mejor tú te ves de una forma más femenina y tienes que entrar en esta parte y no me siento muy segure entrando en un baño de hombres, porque justamente siento esa discriminación, y me ha pasado que entraba y me juzgaban, ‘el baño está equivocado’ o ‘no vas dentro de este lugar’ y tenía que cambiarme, porque no me sentía muy segure”, explica.

En tanto, Otan, una persona que se define como homosexual, relató que fue muy difícil “salir del clóset” y empezar a expresarse en su apariencia de la manera en la que a él realmente le gustaba.

“Yo llevaba una rutina familiar muy establecida y, cuando empecé a salir del clóset, a utilizar maquillaje o simplemente dejarme llevar por el tipo de persona que era, muchas personas de mi familia empezaron a criticar la manera en la que yo me desarrollaba, la manera en la que yo vivía”, declaró.

Algunos miembros de su familia se alejaron e, incluso, le retiraron la palabra, algo que, señala, afectó su autoestima y la manera en la que se desenvuelve.

“Es una vivencia diaria en la que no te sientes realmente identificado en el lado en el que te encuentras, porque mucha gente, en el momento en el que te empieza a ver maquillado, con cabello largo o que no te identificas con el canon social, tú empiezas a sentir un rechazo de parte de la sociedad, ya sea desde el trabajo, la escuela”, puntualizó.

Frases:

“Yo me sentía inseguro por como era, por mi sexo, porque me cubría las partes del cuerpo, porque me sentía incómoda”

Criss

Persona no binaria.

“(Las personas que te discriminan) te limitan a tú expresarte de la manera en la que te quieras expresar o tú te quieras sentir cómodo”

Otan

Miembro de la comunidad LGBT+

Soldados ejecutaron a civiles, reconoce AMLO

Por: Luis Valdés

El asesinato de cinco civiles por soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sería una ejecución extrajudicial, aceptó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el video difundido por el Pais y Univisón que consigna los hechos.

“Sí, me informaron; ya se está actuando, y al parecer si hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales”, dijo el Presidente.

El mandatario detalló que los soldados estarían a punto de ponerse a disposición de las autoridades, mientras que la Fiscalía General de la República ya investiga el caso.

Los hechos ocurrieron luego de que una camioneta se estrelló contra el muro de un supermercado en Nuevo Laredo. Los ocupantes, quienes portaban fusiles de alto poder, fueron presuntamente ejecutados por los soldados, quienes colocaron armas cerca de los cadáveres.

LEG