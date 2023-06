Año a año, las principales plataformas de streaming renuevan su catálogo de contenidos en busca de retener a sus suscriptores y captar nuevos abonados. La competencia, dado el surgimiento de nuevas compañías dentro del mercado, es feroz, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo. Cada servicio de streaming, en la disputa por liderar la industria, busca sacar más y mejores series y películas. Esto pone a prueba sus habilidades creativas y comerciales.

Este es el caso de la nueva serie de HBO Max, The Last of Us.

The Last of Us, la serie del momento

Según una investigación de PlayUZU, la flamante serie postapocalíptica de los Estados Unidos se encuentra liderando la calificación de los usuarios, que la catalogaron como la mejor serie de HBO Max y la segunda mejor de todas las plataformas de streaming, apenas dos puntos detrás de Santa Cláusula: Un Nuevo Santa, de Disney+.

La investigación toma como base las clasificaciones del popular sitio de cine IMDb, que es la principal fuente de información y datos sobre películas y series tanto actuales como antiguas.

The Last of Us fue estrenada en 2023. La serie nace a partir de un videojuego que tiene el mismo nombre, y se basa en la historia de Joel y Tommy, un contrabandista y un ex soldado, hermanos, que acompañan a Ellie a cruzar los Estados Unidos en un tiempo postapocalíptico.

El éxito de la serie producida en Canadá ha sido tal que ya se está preparando una segunda temporada, próxima a estrenarse. La historia penetró con fuerza las preferencias de los suscriptores de HBO Max, que le otorgaron un puntaje de un 93 por ciento.

¿Qué otras series completan el top 10 de preferencias del público?

Como dijimos, las primeras cinco posiciones se encuentran en manos de Disney+ y HBO Max, dos plataformas de streaming novedosas – la primera fue lanzada en el 2020 y la segunda un año después, en el 2021 -, ganándole la pulseada a servicios instalados anteriormente.

Disney+ cuenta hoy con la serie mejor rankeada por el público en IMDb. Santa Cláusula: Un Nuevo Santa, recibió un puntaje de 95%, liderando con comodidad el top diez de las mejores series del momento. Además, esta plataforma cuenta con la tercera y cuarta posición del ranking, con The Mandalorian y Andor, que tienen un puntaje de un 90 y un 91 por ciento, respectivamente. El top cinco lo completa HBO Max con la Casa del Dragón, serie a la que el público le otorgó un 89%.. Todas han gustado, pero ninguna como Santa Cláusula.

La pelea, como se ve, es pareja, y si bien, como se puede destacar del informe publicado por PlayUZU, en la actualidad las nuevas plataformas lideran las preferencias de la gente, estas no pueden relajarse. En cualquier momento su liderazgo puede ser destronado.