Messi decidió irse al Inter de Miami de la MLS y el Barcelona habló sobre la decisión del astro argentino.

Ante una serie de rumores y especulaciones que ubicaban al 10 argentino de nueva cuenta en el club blaugrana, Messi decidió poner fin a eso al decidir irse al futbol de los Estados Unidos.

Tras sostener una entrevista para Mudo Deportivo, el campeón del mundo mencionó que tenía la ilusión de volver al cuadro culé, sin embargo, las cosas no se dieron para que fuera posible.

Ante estas declaraciones, el Barcelona emitió un comunicado en el cual señaló que la notificación de la decisión de Lionel llegó a Joan Laporta, presidente del club.

El club indicó que mandó una propuesta a Messi y su padre (Jorge quien también es representante del jugador) para que volviera al Barcelona pero la decisión ya había sido tomada.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión de Messi de querer competir en una liga con menos exigencias, más alejada de los focos y de la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, se lee en el comunicado.

Por último el equipo español dejó entre ver que se mantendrá en contacto con Jorge Messi para impulsar un homenaje de parte de la afición azulgrana para el astro argentino.

Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2023