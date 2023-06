El anuncio de la gira por Latinoamérica de Taylor Swift tiene vueltos locos a todos sus fans, esto debido a que en algunos países como México tendrán por primera vez en sus tierras a la cantante.

Fueron 8 fechas las que se anunciaron el México, Brasil y Argentina como parte de su gira mundial “The Eras Tour” pero esta mañana los “swifties” se levantaron con una impactante noticia, y no, no era acerca de su rompimiento con Matty Healy.

Se trata sobre el anuncio de una tercera fecha en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, originalmente solamente estaban anunciados los conciertos para los días 9 y 10 de noviembre de este 2023, pero recientemente se dio a conocer que también habrá concierto de Taylor Swift el próximo 11 de noviembre.

We said, “Remember this feeling…” The day #BuenosAiresTSTheErasTour got a THIRD show added on November 11.

Tickets on sale now! 🇦🇷🤍 https://t.co/iJ5tMgphnD #TSTheErasTour pic.twitter.com/ZOgHUKWQoi

— Taylor Nation (@taylornation13) June 6, 2023