Si te digo los nombres de “Cerveza, cerveza” o “La tetita” de forma inmediato se te viene a la cabeza Wendy Sulca. Y es que desde muy pequeña la originaria de Perú se volvió “viral” en 2008 cuando YouTube no tenía la popularidad que tiene hoy en día.

Hoy Wendy ya tiene 27 años y en los últimos años ha buscado seguir preservando el sonido regional de su país pero también lo fusiona con el pop. Dicha situación le ha valido el reconocimiento al ya no relacionarla de forma inmediata con sus primeros temas.

“Mi intención jamás fue volverme viral, distinto a lo que pasa hoy en día en el que la gente busca volverse viral. En ese entonces no había plataformas.

“La realidad es que solo quería darme a conocer con mi música solo a nivel nacional pero no imagine que se volviera mundial”, compartió en entrevista con 24 HORAS desde Perú.

Y su evolución se puede escuchar en su más reciente sencillo “Mírame como soy” en el que fusiona el sonido andino con un corte pop a lado de Lido Pimienta y Nero Lvigi. En este muestra con orgullo su origen al hablar de su color de piel, vestimenta y tradiciones.

Esto es un poco de lo que escucharemos en el próximo material de Wendy Sulca ya que incluirá sonidos de la costa, selva y tierra peruana que incluirán géneros como la cumbia y la chicha.

“Es increíble como han pasado los años ya que la evolución se siente en mi carrera y en mi sonido. No ha sido fácil, pero que ha sido satisfactorio ya que estoy encontrando mi identidad. Sé de donde vengo y sé a donde voy.

“Valoro mucho mis raíces que están presentes en el sonido, imagen, ropa y voz. Mi próximo álbum será totalmente diferente ya que será conceptual y arriesgado ya que será un viaje cultural sobre Perú, un libro musical de mi país”, adelantó.

De igual forma su voz ha tenido un cambio ya que desde que inició su carrera ha seguido preparándose para presentar música la cual la ha colocado como referente en Perú.

“Mi voz ha madurado un poco ya que he ido estudiando y cambiando día a día. Consideró que mi carrera ha evolucionado mucho por la seriedad con que se está tomando.

“Ya he salido en los paneles de Times Square (Nueva York), me ponen en playlist importantes, muestra de que esto está rindiendo frutos. Siento que recién ahorita estamos consolidando todo esto”, reconoció.

¿Cómo Wendy Sulca se volvió viral en 2008?

En 2008 el internet no tenía tanta fuerza como en 2023 y es que todo comenzó cuando el creador de una página web le sugirió a su mamá colgar el clip para que lo vieran sus familiares en Argentina y Estados Unidos.

“El video se subió en el sitio para que lo vieran mis familiares y yo nunca busque ser un personaje kitsch. Yo hice música porque aprecio la cultura de mi país porque mi familia me inculcó eso. Conforme el tiempo me volví viral la gente confundió eso y comenzaron a hacer comentarios.

“Por supuesto que causó mucha curiosidad y en algún momento me tomaron en broma o chiste. Eso no me gusto ya que no quería eso en mi carrera. No fue fácil porque estaba estereotipada por el tema ‘Cerveza, cerveza’. Yo quería cambiar eso porque no fue fácil y en ocasiones se me cerraron puertas, nadie me tomaba enserio”, recordó.

El tiempo le dio la razón puesto que tras el éxito mediático que generaron estos temas y su canción “En tus tierras bailaré” a lado de La Tigresa del Oriente y el ecuatoriano Delfín Hasta El Fin la hicieron recorrer distintos países.

“Hemos hecho giras y el cariño del público es inmenso. Sabía que tenía que ir por una dirección y esa es tomar una carrera en serio. Quise fusionar los sonidos andinos, así como la hizo Carlos Vives, Shakira o Selena Quintanilla con sus sonidos locales. Yo quería eso pero nadie lo entendía y me fue complicado encontrar productores, manager y más.

“Hoy en día estoy contenta porque se está entiendo lo que quiero plasmar”, mencionó.

En 2022 lanzó Evolución, álbum en el que el pop, baladas y hasta el ritmo urbano están incluidos en sus 12 canciones que han recibido buena cantidad en streaming pero ¿para lo siguiente busca colaborar con artistas mexicanos?

“Hay muchos artistas que me encantan que admiro muchísimo como Natalia Lafourcade. Ya la hemos estado buscando en varias oportunidades. Ya he colaborado con Rubén Albarrán.

Pero también admiro a Reik y a Lila Downs que me inspiró muchísimo o de igual forma con Ángela Aguilar”.

Finalmente, Wendy Sulca promete volver al país próximamente para interpretar su repertorio y hace la invitación a estar pendiente de sus redes sociales.

