El periodista Fabrizio Romano ha confirmado que el conjunto del Liverpool le abrió sus puertas al jugador Alexis Mac Allister.

Los movimientos y buenas noticias en el mundo del balompié siguen ocurriendo, esto después de que la mañana de este lunes se informara que el reconocido futbolista Alexis Mac Allister es el nuevo jugador del conjunto del Liverpool.

Lo anterior fue confirmado por el periodista Fabrizio Romano por medio de su cuenta de Twitter (@FabrizioRomano) en la que detalló todo lo necesario sobre esta nueva transferencia:

“Contrato confirmado. Duración de 5 años (hasta junio de 2028). Liverpool pagará la cláusula de salida en los próximos días. Menos de los 60 millones de euros que se habían dicho. El jugador se hará la revisión médica en menos de 48 horas”, se leyó.

🚨 Alexis Mac Allister to Liverpool, here we go! Full agreement completed on the contract — understand it will be valid until June 2028. Five year deal. #LFC

Liverpool will pay the buy out clause in the next days, way less than reported £60m fee.

Medical tests in 24/48h. Done. pic.twitter.com/r6Tk8TeQT9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2023