Nuevamente Max Verstappen de Red Bull logró la ‘pole position’, ahora en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá en el onceavo lugar.

El neerlandés realizó el mejor tiempo en la clasificatoria de este sábado, en donde la lluvia fue protagonista en el circuito de Cataluña.

Te podría interesar: Verstappen, el más rápido en terceros ensayos libres del GP de España; ‘Checo’ fue segundo

El vigente líder del campeonato del mundo logró su quinta pole de la temporada de siete posibles y saldrá por delante del español Carlos Sainz (Ferrari), mientras el británico Lando Norris (McLaren) partirá de la tercera posición.

“Necesitaba este resultado”, dijo el español sobre la misma pista nada más bajarse de su monoplaza, añadiendo que “segundo era lo máximo a lo que podía aspirar hoy. Ahora me centraré a ir a por el podio mañana”, añadió.

Pierre Gasly (Alpine) ocupó el cuarto lugar aunque con una investigación de los comisarios sobre él después de que se interpuso en el camino de los autos rivales. Mientras que Hamilton y Lance Stroll completaron las seis primeras posiciones.

En tanto, ‘Checo’ Pérez quedó eliminado en la Q2 de la Clasificación tras salirse de la pista en la curva 5, por lo que tras el revés saldrá en el lugar 11.

En otro momento accidentado, Russell quedó en el lugar 12 después de golpear las ruedas con Hamilton en la recta de salida/llegada.

Valtteri Bottas y Kevin Magnussen abandonaron la fase Q1 en el puesto 16 y 17, respectivamente. Mismo caso que Charles Leclerc, quien abandonó la Q1 en medio de quejas sobre su auto.

Te podría interesar: Max Verstappen se lleva la primera Práctica Libre del GP de España; Checo Pérez queda 2do

Sergio Perez is in the gravel but should have time for another go#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/3UWY4uYgjQ

— Formula 1 (@F1) June 3, 2023