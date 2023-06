El actor de doblaje Emilio Treviño pone de nueva cuenta voz a Miles Morales, el personaje principal de Spider Man Across The Spider Verse, cinta animada que asegura marcará un antes y un después para el talento mexicano en la industria cinematográfica.

“Estoy muy contento de volver a ser Spiderman, de verdad, es uno de mis superhéroes favoritos, recuerdo tener miles de fotos disfrazado de él cuando era niño y ahora poder darle vida en esta versión es un sueño hecho realidad”, dijo el actor de doblaje en entrevista con 24 HORAS.

“Justamente aplica la frase que dice el Tio Ben, de que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad, se trata de hacer las cosas lo mejor posible, tener muy en claro el hacer que la historia se cuente de la mejor manera. Es para mi todo un honor formar parte de esto, de darle voz a un Spiderman que marca a las nuevas generaciones”, continuó.

Treviño, además reconoció el gran trabajo que hay de parte de los mexicanos en el contexto de los animadores.

“Estoy seguro que esta película marcará un antes y un después dentro de la industria, me emociona mucho ver hasta donde ha llegado el trabajo latino, creo que como mexicanos nos auto castigamos y nos tiramos, pero en realidad hay muchos mexicanos que la estamos rompiendo en todo el mundo.

“Ver a Cruz Contreras aparecer en los créditos y observar el trabajo que hace en las texturas de toda la película es algo que me hace preguntarme si somos conscientes de que hay muy pocos en el mundo que hacen eso y que uno de ellos, de los mejores es mexicano. Deberíamos sentirnos orgullosos”, agregó este profesional de la voz.

Este joven de 23 años tiene claro que los tiempos están cambiando y que el Latino Power está en crecimiento en lo que a las producciones internacionales se refiere.

“Lo hemos visto en muchas otras producciones, ver a un Tenoch Huerta rompiéndola con personajes tan complejos que salen del cliché me emociona y a mí como actor me emociona mucho saber que hay porvenir en el futuro”, destacó Treviño.

LA VERDADERA INJUSTICIA

Spider Man Across the spider verse estuvo envuelta en una polémica hace unas semanas, pues se anunció que entre los actores de doblaje se encontraban varios influencers y figuras de internet, en lugar de aquellos que hacen este trabajo de forma profesional. Sobre ello, el joven actor aseguró que debería verse la cinta muy a parte del tema.

“Yo creo que lo que importa es la historia, el cómo la contamos, personalmente yo jamás me enfoco en lo que hacen mis compañeros, no me gustan las distracciones, sean actores o startalents.

“Al final solo espero que la gente reciba a la película de la mejor manera y ellos son el mejor crítico, ellos decidirán si fue error o acierto incluir a mis compañeros”, concluyó Emilio Treviño.

Por otro lado, su colega Carlos Segundo contó que la verdadera injusticia está en los sueldos de actores frente a startalents.

“Nunca he sido detractor de las celebridades en las películas, de lo que soy detractor es de que no se nos pague lo mismo, a pesar de que la industria del doblaje en México es muy fuerte, el trabajo no está valorado como debería”, dijo quien le dio la voz a Alf.

“Han llegado nuevas personas que hacen doblaje, no les puedo llamar actores porque no lo son, han tomado cursos, se han preparado más o menos y todo esto, pero no son actores de carrera”, agregó.

Además, detalló que los personajes deben de ser otorgados de manera idónea a personas “que les queden”.

“Los influencers algunas veces dicen: ay, cómo qué este personaje no me va mucho pero lo hago porque me emociona mucho estar ahí. Creo que esta película no necesitaba tanta publicidad de esa forma. Ya era buena de origen”, finalizó Carlos Segundo.

MASTER DE MASTER

Guillermo del Toro le dio retuit al posteo del animador mexicano Cruz Contreras quien anunció que hoy estará dando una Master Class exclusiva para quienes compren boleto para la función de las 10:00 horas en el Cinépolis Diana.

