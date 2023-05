¿Sabías que el último miércoles de mayo se celebra el Día Mundial de la Nutria? Este 2023 el 31 de mayo es el día en el que este mamífero es celebrado.

El motivo es para crear conciencia sobre la preservación de la especie ya que estos mustélidos están en peligro de extinción de acuerdo a la lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Desde hace algunos años las nutrias son perseguidas por cazadores debido a su pelaje el cual es usado en artículos, principalmente de moda.

Aunque esto ha disminuido debido a los diverso tratados internacionales que protegen a las nutrias los cambios climáticos también han sido un factor para que estos mamíferos estén amenazados.

De igual manera los derrames de petroleo han provocado la muerte de algunas nutrias.

Existen 13 especies de nutrias que están distribuidos en todos los continentes.

De estos dos están en peligro: La nutria marina y la nutria gigante, que es endémica en Sudamérica. Estas pueden llegar a medir hasta 1 metro con 80 centímetros.

En redes sociales su aspecto tierno ha llamado la atención de internautas, mismos que comparten vídeos de estas cuando se les aparece en el timeline.

Y eso es porque las nutrias son juguetonas y muestran su afecto abrazándose. De igual manera en sus diferentes lugares en los que se reúnen saltan.

Sea otters hold hands when they sleep so they don't drift apart, a behavior known as rafting.

Credit: Vancouver Aquarium pic.twitter.com/W77804I1xj

— Wonder of Science (@wonderofscience) May 11, 2021