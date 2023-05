El futbolista Kylian Mbappé pasó un momento bochornoso cuando le dio un balonazo accidental a una fan; le dio atención médica.

Nuevamente el futbolista francés, Kylian Mbappé se robó la atención de los internautas después de haber protagonizado un momento bochornoso cuando le dio un balonazo accidental a una de sus tantas fanáticas que tiene alrededor del mundo.

El reconocido delantero del Paris Saint-Germain (PSG) pasó por esta situación mientras se encontraba calentando pocos minutos antes del encuentro que tuvo contra el Racing de Estrasburgo.

Todo dio un giro diferente cuando Mbappé mandó un disparo accidental hacia la tribuna provocando el que balón golpeara el rostro de la fanática quien resultó herida de su nariz ocasionándole un pequeño sangrado.

En un video que ha sido circulado en redes se observa como el futbolista se acercó hasta las gradas para ver cómo se encontraba la mujer.

Momentos después la fan fue escoltada por el jugador y el personal médico para que se le brindara la atención necesaria.

De acuerdo con medios locales, no solo Kylian la acompañó para que fuera atendida, si no que también le regaló una playera del equipo.

Ante esto la Ligue 1 decidió pronunciarse por medio de sus redes en las que subrayaron que el futbolista tiene un “gran corazón”:

“Después de lastimar accidentalmente a un aficionado en las gradas durante el calentamiento, @KMbappese aseguró de que la cuidaran”, se leyó.

After accidentally hurting a fan in the stands during warmups, @KMbappe made sure that she was getting taken care of 🥰🩺 pic.twitter.com/Qn22PfR3Ul

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) May 27, 2023