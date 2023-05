“Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo. Ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos”.

Señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con respecto a la propuesta de la activista y buscadora Delia Quiroa de “un pacto de paz y erradicación de la desaparición y la desaparición forzada de personas” a 10 grupos delictivos.

De tal suerte que el mandatario mexicano exhortó a los grupos delincuenciales a que no actúen con violencia porque:

“La violencia no es camino, no es opción, no es alternativa en ningún caso. Entonces, sí, cómo no vamos a querer que se termine la violencia”.

Y abundó que se burlan de él cuando ha llamado a los padres y abuelos a que exhorten a sus hijos a no tomar el camino de la violencia, y de su estrategia de “abrazos no balazos”.

Pese a esto, el titular del Ejecutivo reconoció que ayer hubo un enfrentamiento que dejó 10 presuntos delincuentes muertos en Nuevo León, y también San Luis Potosí dos militares fallecieron por una emboscada y “todo eso duele mucho”.

La activista y buscadora Delia Quiroa, integrante del colectivo 10 de Marzo instó a los cárteles:

Jalisco Nueva Generación

Sinaloa

Del Golfo

Noreste

Zetas Vieja Escuela

De los Salazar

Ciudad Juárez

Beltrán Leyva

Familia Michoacana o Caballeros Templarios

La propuesta es que se firme un “pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas en México y fomentar la paz”.

