El Comité Olímpico Internacional (COI) ha incluido nuevos deportes para los Juegos Olímpicos de París 2024, entre ellos uno busca sumar mucho ‘ritmo’ a la competencia.

El Breaking o conocido más coloquialmente como break-dance llega como un deporte revelación ante el COI y hará su debút en los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿cómo es este deporte en el que los atletas realizan pasos de baile imposibles para ganar una medalla?

Este deporte se suma a las tendencias presentadas con anterioridad en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues así como se integró el BMX, Skateboarding y Basquetbol 3X3, ahora el Breaking hará su aparición en donde 32 concursantes buscaran ganar una de las preseas.

El deporte en esencia es un baile urbano originario del Bronx, Nueva York, en la década de los 70’s, perteneciente a la cultura del hip-hop, en donde con movimientos giratorios ocupando la cabeza, volteretas, saltos y complicados movimientos corporales, se exige al atleta a desarrollar este nuevo deporte olímpico.

Por otro lado, los atletas llevan por nombre B-Boys y B-Girls, siendo la “B” de break en referencia a los ritmos intensos del género.

Utilizando el ‘Sistema Trivium’, el Breaking originalmente toma en cuenta tres aspectos: calidad física, calidad artística y calidad interpretativa, cada una siendo un tercio de la calificación perfecta que se buscará conseguir.

Para los Juegos Olímpicos de París 2024, el encargado de puntuar será Kim Heon-jun, de República de Corea. Además, dio a conocer el nuevo sistema de puntaje para los atletas.

El nuevo sistema evaluará cinco factores: musicalidad, vocabulario, originalidad, técnica y ejecución. Además, de que el jurado tendrá disponible un botón de penalización para usarlo si llegan a notar malas conductas por parte del atleta.

La competición de breaking se celebrará en la Concordia del 9 al 10 de agosto del 2024. Por su parte, 16 B-boys y 16 B-girls competirán en bailes 1 contra 1, demostrando su creatividad y destreza al tener que competir con música aleatoria que ellos no conocen de antemano.

It's official: breaking will take place on August the 9 and 10 in 2024!

On the Place de la Concorde, you will be able to attend the first breaking finals in the history of the Games ✨

Paris 2024: it's happening now!

More info on ticketing: https://t.co/dS3IB5coII pic.twitter.com/j0qmlUZ4Lm

— Paris 2024 (@Paris2024) July 29, 2022