Till Lindemann, vocalista de la banda Rammstein, es acusado de presuntamente abusar de mujeres.

Una usuario en Twitter de nombre Shelby Lynn (@Shelbys69666) denunció -el 24 de mayo pasado que adulteraron su bebida cuando asistió a una fiesta privada en la cual estaría Lindemann.

A raíz de esta denuncia, más mujeres contaron experiencias que tuvieron con el vocalista de la banda de metal industrial alemana en las cuales aseguraron que presuntamente Till abusó de ellas.

Sin embargo, la historia de Shelby destacó más ya que contó con más detalles y presuntas pruebas de su experiencia que tuvo con parte del equipo de Till y el propio vocalista, a pesar de que dijo que no la violó.

El hecho habría ocurrido antes del concierto de la banda en Vilnius, Lituania. En este sitio se llevó a cabo una fiesta privada con Lindemann y parte de su equipo así como más chicas que, según cuenta Lynn, fueron reclutadas para estar en dicho evento.

De acuerdo con Lynn, Alena Makeva (presunta reclutadora de mujeres para que asistan a los conciertos de Rammstein) la contactó para que formara parte de las chicas que están en la llamada “Fila 0” (‘Row 0’) durante los conciertos de la banda.

Makeva le preguntó por su edad y de donde era, luego de que Lynn la contactó por su Instagram, ahí Alena le mandó un link de un grupo de Whatsapp.

Una vez en el grupo, a las chicas que estaban ahí se les pidió que mandaran selfies para seguir el proceso de selección de las mujeres que estarían en la fiesta privada misma que haría Joe Letz, baterista de la banda, esto de acuerdo con lo dicho por Lynn.

Shelby indicó que el 22 de mayo la eligieron como una de las chicas para que asistiera al concierto a la cual acudió pero le pidieron que su teléfono y le ofrecieron bebidas, en este sitio estaba Letz quien dijo a las asistentes “Chicas, su trabajo básicamente es emocionarse y beber queremos buena energía”.

“Me sirvo un pequeño vodka con Red Bull. Y luego un Prosecco. Eso no es nada para mí, ni siquiera me embriaga”, dijo Shelby.

Tras beber lo que indicó Lynn, Letz fue hacía ella y le dice que Till quiere conocerla en persona pero ella respondió con “¿Por qué yo?¿Es algo sexual?”.

De acuerdo con la denunciante, Joe le aseguró que no se trataba de eso y tras charlar más al respecto, Lynn acepta la reunión privada con Lindemann. Sin embargo, Shelby aseguró que habló con las demás chicas las cuales le dijeron que tendría relaciones con Till.

Tras esto, Lynn narra que tras unos minutos salió el vocalista de Rammstein y les pidió a todas beber un shot de tequila, lo cual hicieron y al poco rato empezó a sentirse mal.

“A partir de las 8:30 mi memoria desaparece. Soy como un zombi humano, cantando, bailando, pero tambaleándose y tropezando también”.

En este estado, Lynn aseguró que Joe Letz la llevó a un cuarto privado, ahí la dejó y luego apareció Till Lindemann.

Aún en el mal estado que dijo encontrarse, Shelby narra que le dijo al vocalista “Till, si estás aquí por sexo, no voy a hacer eso. El sexo es algo muy especial para mí, no duermo con desconocidos”.

Ante esta respuesta, la mujer indicó que Till dijo “¡Joe dijo que lo harías!” y luego él salió molesto, tras esto ella tomó sus cosas y se marchó pero en el camino se encontró con Joe quien le reclamó a ella ya que Lindemann se enojó con él.

Tras irse del sitio, Shelby Lynn dijo que vomitó y tuvo dificultades para salir por el mal estado de las presuntas bebidas adulteradas que ingirió en la fiesta.

La mujer denunciante mostró fotografías de moretones en el cuerpo de las cuales no recuerda cómo se originaron y se percató de ellas al volver a su hotel y sentir un intenso dolor.

Después dijo que tuvo más malestares como diarreas, escalofríos, vómitos y sudando al final.

I stay awake the entire day and night into the next day, still on whatever I was drugged with. Morning rolls round and it starts to get bad, really bad. I’m shaking non stop, I can’t even move from my bed without collapsing, I’m vomiting, diarrhoea, freezing cold then sweating

Lynn indicó que la policía acudió a su hotel para atenderla, le realizaron presuntas pruebas toxicológicas pero no hallaron nada. Ella compró una prueba de drogas la cual dijo salió negativa.

Tras contar su historia, más mujeres contaron situaciones similares que vivieron con Till Lindemann y algunos denunciaron presuntos abusos de parte del vocalista hacía ellas.

Las denuncias anónimas las compartió Shelby en su cuenta de Instagram y Twitter.

There are so many other victims. Please keep up to date with my Instagram, I have a highlights tab called “OTHER VICTIMS”. It never stops. And I’ll never stop. EVER.

Ante las denuncias de Lynn, la banda Rammstein comentó -vía Twitter- que:

“En cuanto a las acusaciones que circulan en internet sobre Vilna, podemos descartar la posibilidad de que lo que se afirma haya ocurrido en nuestro entorno. No tenemos conocimiento de ninguna investigación oficial sobre el asunto”.

With regard to the allegations circulating on the internet about Vilnius, we can rule out the possibility that what is being claimed took place in our environment.

We are not aware of any official investigations into this matter.

— Rammstein (@RSprachrohr) May 28, 2023