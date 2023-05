El mexicano Pato O’Ward se estrelló contra el muro de contención y quedó fuera de las 500 millas de Indianápolis del IndyCar Series; culpan a Marcus Ericsson de provocarlo.

Este 28 de mayo se disputó la carrera de las 500 millas de Indianápolis de la IndyCar Series, en la cual participó el mexicano Patricio O’Ward.

Patricio conducía su McLaren y llegó a estar de líder en la carrera icónica de la competencia, sin embargo, ocurrió una maniobra que hizo desestabilizar su bólido lo que provocó que perdiera el control del mismo.

O’Ward se terminó estrellando contra el muro de contención dejando su vehículo destrozado obligando así a que el mexicano abandonara la competencia.

En redes sociales acusaron al piloto Marcus Ericsson de haber provocado la maniobra arriesgada de Pato, incluso lo nombraron persona non grata para Latinoamérica.

Las acciones quedaron registradas por las cámaras de la televisión que transmitieron el evento. Las imágenes se han viralizado en redes sociales.

Al final el estadounidense Josef Newgarden se llevó la carrera.

"Siento que me mandaron al pasto. Fui muy educado con él [Ericsson].

Esperé que me diera espacio, pero no me mandó al pasto y eso es algo que no me voy a olvidar". #Indy500

🇲🇽 — Patricio O’Ward

