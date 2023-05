Marco Fragoso y Valeria Chaparro/ENVIADOS

Habitantes de los pueblos de San Pedro Benito Juárez, Coyula y Tochimilco, cercanos al volcán Popocatépetl, coincidieron en que no abandonarían sus hogares en caso de una erupción del volcán, cuya actividad mantenía ayer el Semáforo de Alerta en Amarillo Fase 3.

Estas localidades, ubicadas en Puebla, son consideradas de Riesgo Alto ante una erupción volcánica por el Plan Homologado Popocatépetl del estado, actualizado en 2023.

En entrevista con 24 HORAS, Enedina, habitante del pueblo de Coyula, aseguró que las autoridades no se han acercado a su zona para informar cuáles serían los protocolos a tomar en caso de que el semáforo de riesgo cambie a color rojo, el cual permanece en amarillo Fase 3.

La mujer destacó que en caso de que exista una erupción no abandonaría su hogar ni a sus animales, porque destacó es lo único que tiene; además, recordó que en la actividad volcánica registrada a principios de siglo ella se resistió a abandonar su hogar.

“Da miedo y digo ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? No sabemos por dónde salir, las autoridades no nos han citado, la verdad no nos saldríamos, porque no queremos dejar la casa sola”, dijo.

Por su parte, Gregorio, habitante de la región de San Pedro Benito Juárez, resaltó que no abandonaría su hogar porque es el lugar donde ha vivido desde su nacimiento; además, destacó que saben que en cualquier momento el volcán puede hacer erupción.

“Desde chamaco mis padres me dijeron que el volcán en cualquier momento podía hacer erupción, y si es la voluntad de Dios que haga, yo de mi casa no me voy porque la construí con mi esfuerzo y por toda mi vida”, indicó.

Mientras que el señor Cresenciano, residente de San Jerónimo Coyula, otra de las localidades cercanas al volcán, aseguró que no se irá de su hogar en caso de evacuación.

“Yo no me voy, porque tengo pertenencias, tengo mis intereses. Yo no voy a dejar abandonadas mis cosas. Si Dios dice que aquí me muero, pues ya ni modo, ¿a dónde me voy?”, declaró.

Asimismo, explicó que únicamente lo consideraría “si el Gobierno me diera un terreno o me dijera ‘Pues sabes qué, te doy un local por Izúcar de Matamoros’, bueno, me voy”.

“Sino, ¿cómo me voy a ir?, si tengo mis intereses. No me puedo ir. Me voy yo y mis intereses los dejo, para encontrar después basculeada mi casa, mi local ya todo vacío, no tiene ningún chiste. (…) Ahorita que vivo yo, no lo puedo dejar, porque de ahí como, de ahí vive mi familia”.

Cresenciano cuenta con una ferretería en el centro del pueblo vecino, Tochimilco, donde, sentado a la sombra de los árboles de la plaza central, dio entrevista al Diario.

Detalló que en la evacuación del año 2000 su esposa se fue y, cuando volvió, les habían robado algunas pertenencias.

Por otro lado, aseveró que ni él ni el resto de pobladores de la comunidad le temen al volcán.

“Soy del año 53 y he visto de antemano el volcán. No hacía lo que hace ahora. Yo nunca había visto esto, ni había miedo, ni hay miedo, porque él es un fenómeno mandado por Dios. Si cuando Dios dice ‘aquí nomás nos vamos’ y que nos va a acabar, nos va a acabar”.

Además, mostró su desconfianza ante la información proporcionada por expertos y académicos.

“Así sea el mejor científico del mundo, nadie podrá decir qué día va a explotar el volcán. Ese Popocatépetl, el día que explote, es porque ya llegó el fin del mundo o ya llegó el fin de la humanidad, cuando Dios nos va a quitar la vida”.

En este sentido, a pesar de mostrar simpatía por las labores del Ejército Mexicano, señaló que no serían de mucha utilidad en este tipo de contingencia.

“Confío en ellas (las autoridades), porque son militares, porque cuidan la seguridad y la integridad de la nación, pero cuando el Popocatépetl reviente, van a ver que viene revolcándose todo, tierra, arena y piedras y todo, no creo que con su arma y uniformes nos van a salvar. Yo fui militar, sé cómo es eso, y no nos van a defender de nada”.

En tanto, el vendedor de comida, Roberto Palacios, residente también de San Pedro Benito Juárez, a las faldas del volcán, también externó sentirse tranquilo ante el incremento de actividad volcánica de “Don Goyo”.

“Con mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo con la responsabilidad de estar alertas a toda la informática que se brinda por parte de las autoridades, Protección Civil y demás”, apuntó.

Esto debido a que ya se encuentra acostumbrado a las erupciones del volcán, “porque es algo normal para la comunidad y los habitantes de aquí”.

Explicó que las autoridades los han exhortado, principalmente, a que preparen sus documentos oficiales importantes y “más que nada, conocer la ruta de evacuación y los puntos de concentración que existen aquí en la comunidad”.

