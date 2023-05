Los gobiernos de México, China y Corea firmarán un acuerdo para combatir el tráfico de fentanilo desde Asia, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Detalló que está cooperación se hará principal con la Fiscalía General de la República (FGR).

El mandatario recordó que la respuesta a la primera misiva que envió a China lo primero que expresaron es que ellos no permitían la comercialización de fentalino y de que no se exportaba desde su territorio.

Poco después, continuió, se encontró un cargamento de fentalino procedente de China en el Puerto de Lázaro Cárdenas y por esta razón ya esta interviniendo el gobierno de China y se está por establecer un acuerdo.

“Lo mismo vamos a hacer con Corea del Sur, hay disposición de parte de ellos para apoyar, de modo que así garantizamos el combate al fentalino y otros precursores que llegan de Asia”, expresó el ejecutivo federal.

Aseveró que la administración federal continuará cooperando con Estados Unidos, ayudando en todo lo que es el combate a las drogas y en especial el combate al fentalino, entre otras razones, por cuestiones humanitarias.

“Pierden la vida muchos estadounidenses, nosotros vamos a seguir ayudando para que no se trafique con fentanilo, ya lo hemos ofrecido a legisladores del Partido Demócrata, del Partido Republicano, les hemos explicado lo que hemos estado haciendo, me solicitaron que intervinieron con China, que no se trasladara fentanilo a México. Envié una carta a China, llevamos muy buena relación con el Gobierno de China”, dijo el mandatario.

Agregó que ayer se confiscó fentanilo proveniente de Corea que previamente había pasado por Valencia, España.

“Lo que queremos es que no se use para golpear a México con propósitos politiqueros como hacen ciertos personajes. No se le puede echar la culpa a México ni faltarle el respeto, no lo vamos a permitir, ni tampoco que se le falte el respeto a los migrantes.

“Todo el que se lance en contra de México y que quiera ocupar cargo, con todo respeto, la recomendación es que no se vote por ellos. Que los mexicanos-estadounidenses que lo piensen, que lo reflexionen, y no los utilicen, incluso hispanos, porque el que persigue a migrantes está hasta violando principios bíblicos”, expresó.

CSAS