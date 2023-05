En abril se registró un déficit comercial de mil 509 millones de dólares, -19.9% anual, resultado de exportaciones por 46 mil 224 millones de dólares e importaciones por 47 mil 733 millones de dólares. Con este dato, en el acumulado al primer cuatrimestre del año registró un déficit de 6 mil 308 millones de dólares, -3.9% respecto al déficit de 6 mil 772 millones de dólares de un año antes.

Por el lado de las exportaciones, 2 mil 617 millones de dólares (5.7%) corresponden a petroleras y 43 mil 607 millones de dólares (94.3%) a no petroleras, integrado por agropecuarios 4.4%, extractivas 1.9% y manufactureras 88.1%, destacando el aporte del sector automotriz (27.9%) de 12 mil 889 millones de dólares.

En cuanto a las importaciones, 4 mil 455 millones de dólares (9.3%) son petroleras y 43 mil 278 millones de dólares (90.7%) no petroleras, destacando la participación del 77% de bienes intermedios, 13.8% de bienes de consumo y 9.2% de bienes de capital.

Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las mercancías elaboradas en el país, al participar con el 83.18%, destacando las exportaciones automotrices (26.5%).

Iniciativa de vanguardia

Resultan de alto valor todas propuestas que se enfocan en aliviar el gasto de los hogares, una de las muestras cobró vida en la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (UNITYEL).

Lo comento porque la organización liderada por Marco Antonio Reyes Saldívar comenzó desde inicios de 2023 un programa que incentiva a los afanadores de la Ciudad de México a acudir a sus centros laborales en tiempo y forma, sin reportar ninguna ausencia, y es que al hacerlo quincenalmente, acceden a cinco comidas completamente gratis.

La iniciativa es de vanguardia, ya que mediante la aplicación inteligente ‘Bizne’, las personas dedicadas al aseo pueden localizar restaurantes y fondas sin importar la zona de la urbe donde se encuentren, ya que tienen acceso a alrededor de 250 opciones.

No obstante, el principal objetivo de Reyes Saldívar ha sido redignificar a los trabajadores, mientras se ofrece la posibilidad de generar ahorros de hasta 20% o más, en caso que acumulen el beneficio de una quincena a otra.

Hasta el momento, la mira se ha fijado en abarcar a 8 mil favorecidos en la capital, pero se analizan prontas expansiones, y es que se buscará incluir a todos los afanadores de la República. Sin duda, habrá que dar seguimiento a los próximos avances de la UNITYEL, ya que también figuran las capacitaciones que genera para que los integrantes del sector puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Inteligencia artificial en Latinoamérica

De acuerdo con el estudio “Seizing the opportunity: the future of AI in Latin America”, realizado por el The Economist, el mercado de la Inteligencia Artificial (IA) en aplicaciones para la salud crecerá cerca de 38% entre 2019 y 2027 en América Latina. Las aplicaciones de la IA en la salud van desde la detección temprana de enfermedades, hasta la previsión de escenarios de salud pública. En particular, la detección temprana de afecciones puede ser beneficiosa en zonas de LATAM donde la disponibilidad de profesionales y equipos médicos es limitada.

Con datos como estos, empresas como KIO, dirigida por Jorge Sapién, han visto el potencial tecnológico de la región y han decidido expandirse en ella. Recientemente, KIO anunció su primera incursión en Bogotá, Colombia, donde construirá un nuevo campus de Data Centers, ubicado en uno de los complejos industriales más interconectados del país.

