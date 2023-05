Una vaca escapó de un ganado y se coló hasta una carretera; un vaquero la lazó en medio de la carretera.

De acuerdo con el Departamento de Policía del Estado de Michigan, el hecho ocurrió el pasado 22 de mayo en la I-75 de la carretera de Belford Rd.

La vaca estaba atorada en un pozo desgrava ubicado en Belford Rd. por lo que acudieron al lugar para sacar al bovino atorado, pero teniendo precaución ya que si huía se dirigirá a la carretera, por lo que acordonaron el tramo de la pista.

Y así ocurrió, el bovino logró escapar pero se dirigió a los carriles centrales de la pista por lo que se procedió a capturarla con patrullas y vaqueros montados en caballos.

Uno de los vaqueros tomó una cuerda, persiguió a la vaca y la lazó en medio de la carretera la cual estaba despejada por los oficiales. Las imágenes se volvieron virales por la precisión del hombre al atrapar al bovino.

Lo anterior lo captó la cámara de una unidad de la policía de Michigan y tras esto la carretera se reabrió y el animal volvió al rebaño.

And we know that if there are no pictures or video it didn’t happen…. pic.twitter.com/9QLgwciYAs

— MSP Second District (@mspmetrodet) May 22, 2023