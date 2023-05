En redes se viralizó un clip que captó el angustiante momento que causó una policía tras amenazar con dispararse durante una transmisión en vivo, ante la “omisión” a sus denuncias por presunto acoso sexual.

Te podría interesar: Cae probable feminicida de Lucía Vázquez

A través de Facebook, una mujer integrante de la Policía Municipal de Ecatepec, identificada como Viridiana Hernández, denunció que vive situaciones de acoso y hostigamiento por parte del director de Seguridad Pública y Tránsito.

Presuntamente cansada de ello, durante una transmisión en vivo, con lágrimas en los ojos la mujer amenazó con quitarse la vida con su propia arma, porque se encontraba desesperada de que su denuncia no ha sido escuchada.

En el video que se viralizó, se observa a la agente policial empuñando su arma de cargo y acercándosela a su rostro, mientras a la par comentaba:

“Y no deja de estar hostigando, pero no tiene siquiera los malditos pantalones para escucharme como elemento y como ciudadana no tengo voz ni voto […] si no vienen me voy a quitar la vida aquí mismo-arriba de su unidad- con mi arma de cargo, estoy hablando enserio, estoy cansada.

Es por ello que, durante su transmisión, la oficial exigió la presencia del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis y el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para que tomaran cartas en el asunto.

“Todos los mandos aquí son de chocolate y no pueden dar solución de nada. No estoy bromeando, quiero que venga Vilchis, el fiscal, porque no estoy bromeando.

Si es necesario que me quite la vida aquí mismo lo voy a hacer, si con eso las autoridades se ponen a trabajar me quedo satisfecha y me voy en paz, porque yo no le he hecho nada a nadie y siguen y siguen demostrándome que ellos tienen más poder”, refirió Viridiana.

Ante los hechos, se informó que Viridiana fue canalizada por la Célula Violeta del municipio de Ecatepec, tras una persuasión para que la uniformada saliera del vehículo oficial, portero se le brindó atención psicológica, además de que se le retiró el arma hasta que se emita una valoración.

Te podría interesar: Clausuran tienda en Acoxpa por comercializar plásticos

Por su parte, las autoridades correspondientes no han emitido ningún pronunciamiento al respecto, sin embargo su caso fue turnado al área de Asuntos Internos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, para que expertos determinen si se encuentra facultada para desempeñar sus labores.

Mujer policía de #Ecatepec amenaza con suicidarse en transmisión en vivo, asegura ser víctima de acoso y hostigamiento por parte del director de la #Corporación

Conoce la historia aquí: https://t.co/qA3Wop4I5o pic.twitter.com/pPYib5ZUSL — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) May 24, 2023

CSAS