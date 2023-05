Claramente emocionada y motivada por lo que será su primera defensa como campeona mundial plata en la categoría Mosca, Ángela ‘Chiquita’ Nolasco se dice más que preparada para su combate del próximo 2 de junio ante la poblana, Gabriela ‘La Bonita’ Sánchez. Esta pelea será parte de un cartel con otras 10 disputas a realizarse en el Salón Villa Flamingos.

Luego de la presentación del combate y la función que Decisión Dividida realizará en el Salón Villa Flamingos de la Ciudad de México, la hoy monarca mundial destaca en entrevista la experiencia que ha ganado en su carrera como profesional, pese a ser una luchadora de baja estatura.

“He aprendido a conocerme a mi misma, a saber cómo trabajar ese estilo ante luchadoras más altas, pero desde que era amateur, me han tocado rivales así”, señala Ángela.

Ante lo que será un nuevo reto en su carrera profesional, la mexicana admite que ha sido distinta la preparación para esta pelea en relación a sus experiencias previas.”Es el doble de entrenamiento, porque es mi primera defensa. Si me preparé muy bien para mi campeonato, ahora lo he hecho al doble. Como dicen, lo difícil no es llegar sino mantenerse y es lo que vamos a hacer este 2 de junio”.

La pugilista de 23 años afirma que, desde su perspectiva, el boxeo femenino ha tenido un progreso importante en los años que lleva ella inmiscuida, con buenos combates repletos de técnica, emoción y profesionalismo.

“Hay mujeres más aguerridas y peleando, pero en el aspecto económico aún está muy por debajo de lo que es el masculino y al final de cuentas hacemos muchas veces lo mismo o hasta más”, agrega la ‘Chiquita’ Nolasco.

Proyecto en ascenso

A casi ocho años de su primera función, el proyecto de Decisión Dividida asegura que a pesar de que no han dado pasos “gigantes” como una promotora de box relativamente nueva, se han enfocado de que sus progresos sean sólidos y que no se pierde el enfoque inicial de regresar al boxeo mexicano tradicional, de técnica y con funciones apasionantes en cada uno de sus combates.

“Muchos de los chavos con los que comenzamos la promotora hoy están disputando y actualmente tenemos a otros ocho o diez que vamos a debutar y que fueron campeones de un torneo amateur que hicimos”, apunta Alejandro ‘Chester’ Reyes, director de Decisión Dividida.

Aunque ‘Chester’ afirma que uno de los problemas o retos que enfrentan es la falta de patrocinadores, destaca que la promotora es un proyecto que no regala boletos de sus funciones.

“No tenemos mucho apoyo de patrocinadores, pero el poco que logramos es del público que va a los eventos a disfrutar del buen boxeo”, indica el también ex boxeador profesional.

Cartelera

Ángela Nolasco vs Gabriela Sánchez – Mosca

Rodolfo Orozco vs Elián Trejo – Super Welter

Jonathan Castillo vs Alberto Cruz

Ulises Cisneros vs Miguel González

Josué Fox vs Josué Tovar

Silvia Silva vs Irene Hernández

David Carrasco vs Alexis Sánchez

Isaías Parada vs Josep Morales

Marlon Curiel vs Raúl Álvarez

