El deportista, Diego Balleza Isaias, dejó el “agua patos” para darse un clavado al OnlyFans tras el retiro de los apoyos de la Conade.

Ante el retiro de la beca por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) , el clavadista Diego Balleza se vio “obligado” a abrir su cuenta de Only Fans con la finalidad de poder seguir financiando su carrera y, para apoyar a su mamá.

Luego de que en enero Ana Guevara, titular de la Conade, notificará a los atletas que les quitaría sus becas y apoyos para campamentos y competencias, los deportistas han buscado distintas vías para conseguir recursos.

Como Diego, quien pese a que a casi dos años de haber logrado conseguir el cuarto lugar en los clavados sincronizados en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 junto a Kevin Berlìn; abrió su cuenta de contenido para adultos.

Lo anterior, luego de los presuntos problemas con la Federación de Natación, mencionó en una entrevista para Reporte 100 en UniRadio.

“Entrenamos ocho horas, es un deporte de alto rendimiento que nos toma mucho tiempo de nuestro día y lo vemos como un trabajo, como se tiene que ver, entonces la beca la vemos como un sueldo que nos da para vivir”, refirió Balleza.

Asimismo, el clavadista originario de Monterrey, Nuevo León, comentó que no es el único en cuanto al “emprendimiento” o alternativas para buscar otras formas de ingresos económicos que le permitan financiar su carrera o bien apoyar a su familia, como en su caso a su mamá, quien depende de èl.

“Para el tema económico , pues mi mama también depende de mí, los gastos de la casa afortunadamente de ahí me ha ido bien. Soy una persona a la que no le da pena su cuerpo, he trabajado mi cuerpo durante 20 años y también quiero quitar ese tabú”.

En tanto que, invitó dada las circunstancias a que si alguien desea seguir apoyándolo se suscriba a su cuenta de Only , que tiene un costo de 15 dólares por mes, y en donde se podrá encontrar contenido que no le “vulnere”:

“Deportista que les gusta el cuerpo que he trabajado por años. En este perfil hay que ser prudentes, respetuosos y educados, no subiré algo que no quiera. Los quiero y amo a todos”, se puede leer en su biografía de OnlyFans.

CSAS