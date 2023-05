Con al menos un 73% de “frescura”, el más reciente live action de Disney, “La Sirenita” debuta con buenas críticas y buena aprobación en el famoso sitio de internet “Rotten Tomatoes”.

Después de toda la polémica sucedida con respecto a la adaptación y el lanzamiento del live action de “La Sirenita”, la crítica cinematográfica ha dado sus primeras impresiones con respecto a la cinta.

Después de las funciones para la prensa, los primeros comentarios sobre esta nueva película han comenzado a salir a la luz y uno de los sitios más visitados para conocer estos comentarios es “Rotten Tomatoes”.

Hasta este momento se han registrado 123 reseñas sobre el estreno de “La Sirenita”, lo que le ha dado un 73% de “frescura” con respecto a la escala de aprobación o desaprobación que existe en el sitio.

Dentro de algunos comentarios realizados acerca de la cinta, especialistas coinciden en que este es “Un live action diferente a lo mostrado” y que felicitan a Disney por “Hacer de la magia algo real”.

Recordemos que en “Rotten Tomatoes” no todo mundo puede emitir una crítica sobre cualquier película, además de que el promedio de frescura que aparece en cada cinta es proporcional al número de críticas que recibe.

Este 25 de mayo, “La Sirenita” se estrenará en todas las salas de cine de nuestro país y cada persona podrá emitir su opinión acerca de esta película.

