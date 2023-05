Las sobredosis por fentanilo se han disparado 636% en lo que va del actual sexenio, en la misma tendencia que Estados Unidos, según el Índice de Paz México 2023… Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a negar que esta droga se consuma en el país.

De acuerdo con la medición, presentada ayer por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP, por sus siglas en inglés), también las incautaciones de esa droga siguen la misma línea que en la Unión Americana.

“Entre 2019 y 2021, la cantidad de personas tratadas por sobredosis de fentanilo en México aumentó en un 636 %”, indica el estudio, cuyas fuentes son investigaciones del propio instituto, información del Congreso de Estados Unidos y reportajes periodísticos.

“La mayoría de esas sobredosis ocurrieron en Sonora, Baja California y Sinaloa, que en conjunto representaron 115 de los 184 casos experimentados a nivel nacional. Baja California como Sonora son estados fronterizos, mientras que Sinaloa es la base del Cártel de Sinaloa y un punto principal de producción de fentanilo”, resalta el informe.

En su Mañanera del 9 de marzo pasado, el Presidente afirmó que “aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué no atienden ellos?”.

Sin embargo, con el paso de los días, el mandatario admitió que sí existe el consumo en México, aunque “poco”.

Una de las conclusiones, basada en los Datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas, revelan que México tiene una tendencia hacia el consumo de drogas sintéticas y anfetaminas, como el fentanilo, al igual que Estados Unidos… Y que las incautaciones de marihuana en la frontera han disminuido 95% en los últimos años.

“Entre 2013 y 2020, la tasa de personas que buscaron tratamiento por sustancias de tipo anfetamínico aumentó 218%, en comparación con una disminución de 32% en la tasa de alcohol”, según el Índice de Paz.

Sin embargo, el Presidente, en varias ocasiones, ha rechazado que en México exista consumo de fentanilo y señala a Estados Unidos como el principal protagonista de la crisis de sobredosis y seguridad por el control de los territorios para su trasiego. Incluso, el mandatario dijo que haría una petición formal al Gobierno de ese país para prohibir esa sustancia, que se produce y distribuye legalmente para fines médicos.

La última vez que habló del tema fue el 9 de mayo pasado, previo a su llamada telefónica con Joe Biden, indicó: “En México hay tráfico de droga, pero afortunadamente no hay consumo o es muy poco a diferencia de EEUU. Nosotros no tenemos consumo”.

En contraste, el informe del Instituto para la Economía y la Paz tiene otros datos e indica que entre 2015 y 2022, el volumen total de fentanilo incautado en todos los puntos de entrada a Estados Unidos aumentó de 31.8 kilogramos a 6 mil 668 kilogramos, un incremento de 209 veces.

Una tendencia casi idéntica se observó dentro de México durante un periodo comparable: “De 2016 a 2022, el volumen de fentanilo incautado por las autoridades mexicanas en todos los estados aumentó de 11 kilogramos a 2 mil 114 kilogramos, un aumento 192 veces”.

Homicidios

En otro tema, el índice señala que el crimen organizado sigue impulsando los altos niveles de homicidio en México. Los estados que registraron los mayores deterioros en sus tasas de asesinatos albergaron conflictos entre cárteles.

Una de las comparaciones es que, en 2015, los enfrentamientos en los que participaba al menos uno de los dos organizaciones más poderosas del país, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, representaban el 42% de todas las muertes por conflictos entre grupos de la delincuencia organizada, pero en 2021 la cifra se elevó al 95% de estas muertes.

De acuerdo al estudio, las armas de fuego se han convertido, en los últimos ocho años, en la principal causa de homicidios tanto de hombres como de mujeres. Entre 2015 y 2022, la proporción de asesinatos masculinos cometidos con arma de fuego aumentó de 61% a 72%, mientras que la proporción de homicidios femeninos, incluidos los asesinatos de mujeres por motivos de género, conocidos como feminicidios, pasó de 38% a 60%.

“Si te drogas, te dañas” avanza en escuelas

Por: Luis Valdés

La campaña de prevención de adicciones “Si te drogas te dañas” ya alcanzó 95% de las secundarias y preparatorias de todo el país.

Así lo informó Leticia Ramírez, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador..

Ramírez detalló que dicha campaña también se difunde en la televisión pública y redes sociales. En la primera se ha llegado a 9.8 millones de personas, y en las redes se han registrado cinco millones 700 mil alcances.

A su vez, la funcionaria federal refirió que las guías -en las que se ofrecen varias actividades para tratar el consumo y abuso de drogas- están disponibles en el sitio estrategiaenelaula.sep.gob.mx

Por su parte, el doctor Hugo López-Gatell habló sobre el abuso de los inhalantes, los cuales dijo que “son la droga de las personas más pobres, de las personas más desposeídas, que terminan aún en condiciones más adversas por consumir las drogas”.

López-Gatell detalló que son sustancias tóxicas que se consumen por aspiración, y eso genera daños en la función cerebral.

A su vez, detalló que los nombres más comunes de este tipo de droga son el tinaco, el tpoy, el chemón, el elevón, el cemento, la goma, la bolita, el flan, la mona, el memo, el acmé, el monqui, muñeca, bob esponja, charco y calacazo, entre otros.

