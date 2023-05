La cantante española Zahara se volvió tendencia gracias a su álbum PUTA el cual fue lanzado en 2020. Aunque la originaria de Úbeda, España ya tenía un nombre por su éxito “Con las ganas” su nombre se volvió titular en distintos portales por el polémico LP.

Este año regresó a México y durante su paso que involucró una presentación en el festival Tecate Emblema la cantante nos contó cómo ha sido el impacto que ha tenido su más reciente álbum del cual ya hay una reedición llamada REPUTA.

“PUTA es un disco tan intenso en mi vida que me apetecía celebrar lo que me ha dado. Ha empatizado y conectado con la gente ya que mis canciones son también de los demás”, compartió Zahara en entrevista con 24 HORAS.

Y es que para la española el canalizar sus emociones fue clave puesto que no esperaba tener el impacto y en algún punto no le hubiera gustado escribirlo por la carga que este contiene.

“Ha sido muy positivo canalizar mis emociones. Me siento con más capacidad de afrontar las cosas que me suceden. Me siento agradecida de lo que me ha dado. Ojalá no hubiera tenido que escribirlo pero esto me ha ayudado a procesar todo. El directo ha sido una experiencia catártica de explosión emocional de una forma sana y bonita”, agregó.

Como parte de su ZahaRave, Zahara presentó un show lleno de techno durante su paso en México interpretando el tema “Esto no es una canción política” la cual no se encuentra en ninguna plataforma.

Finalmente, la cantante compartió un poco sobre sus próximos planes que involucran un nuevo álbum. El cierre del formato rave y hasta lo que se viene en su proyecto alterno.