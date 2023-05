En marzo pasado la cantante Ana Mena presentó su álbum Bellodrama, un material en el que cada canción la liberó y cuyos tracks son “lágrimas” que no dejan de lado el baile.

Luego de que este fuera lanzado, la española compartió que los logros que ha obtenido son gracias a su séquito de fans que va en aumento.

“Estoy feliz y súper contenta de que la gente lo está recibiendo. Lo siento como un hijo, que en realidad no sé qué se siente, pero me imagino debe ser algo parecido. Esto se ve porque le pones toda tu alma y cuando está afuera no te lo puedes creer”, compartió en entrevista con 24 HORAS.

Y es que en medio de su visita a nuestro país, Ana Mena ha recibido comentarios positivos de sus temas según relató a este medio.

“Lo que más me gusta es que en las firmas me dicen que su tema favorito siempre es una canción distinta. Es el regalo más grande que me pueden decir ya que todos tienen su opinión y por supuesto que es súper chulo ya que tu tienes otra idea”, agregó.

Hablando de su paso por México, Ana Mena aprovechó para cantar a lado de Belinda por primera vez “Las 12” como parte del Tecate Emblema pero también se lanzó a Tequila, Jalisco para conocer más a nuestro país del cual le encanta la gastronomía.

“Venimos a viajar y hacer muchas cositas. Vienen sorpresas y grabaré algunas cosas. He estado en Morelia, Puebla, Guadalajara, Acapulco, CDMX y más. Me hace mucha ilusión. En cuanto a comida me gustan los tacos de cochinita, rib eye, totopos. Tienen una gastronomía muy infinita”, compartió.

Ana Mena no ha utilizado como recurso la terapia, por el momento, ya que considera que ella expresa lo que siente en su círculo y con este nuevo LP disfruta del momento.

“Mi terapia yo la hago con mis amigas y familia ya que soy una persona muy comunicativa. No tengo problema en expresarme. Para mi el Bellodrama es el disfrute de la melancolía, desde el lado bonito” compartió.

Sobre lo que viene, la española mencionó que la gira promocional de su más reciente material sigue en España y que espera llegar próximamente a México con un show lleno de “glitter”.

“Se viene el Bellodrama Tour a tope y espero que dure mucho. Tenemos conciertos en venues muy importantes de España. Esperamos que en octubre o noviembre hacer una presentación de Bellodrama en México.

“Este es un show muy rico con un repertorio muy dinámico ya que es un abanico enorme de emociones para llorar, saltar, dedicar a tu crush y más. A nivel de producción hay muchos efectos, bailarines, músicos, visuales y cuento algo de mi vida de una forma visual narrativa”, adelantó sobre el espectáculo.

Finalmente, Ana Mena agradece a sus seguidores por estar pendiente de su música y adicional a esto compartió que últimamente ha estado escuchando a Feid.

“Mis fans son el motor de todos lo que hacemos los artistas. estoy contentísima. Espero poder enseñarles lo que ocurre en España”, concluyó.