El jugador del Real Madrid, Vinicius Jr ha explotado contra los aficionados y La Liga tras haber recibido insultos racistas contra el Valencia.

Momentos polémicos han envuelto nuevamente al mundo del balompié, después de que el delantero Vinicius Jr explotara contra La Liga tras haber recibido insultos racistas durante el partido que disputó contra el Valencia.

Lo anterior ocurrió momentos después de que los hinchas en el estadio de gritaran “mono” al atleta brasileño lo que hizo que al final de este duelo Vinicius Jr y su entrenador Carlos Ancelotti alzaran la voz en contra de esta situación:

“Vinicius es la víctima de un problema muy grave. El racismo no tiene que existir. La única manera era parar el partido, el árbitro saca la tarjeta roja y todo el estadio le gritaba ‘mono’. El árbitro ha parado el partido para abrir el protocolo de racismo, si un estadio grita ‘tonto’ no se abre el protocolo”, declaró el Director Técnico italiano tras haber finalizado el partido.

Por su parte el jugador del Real Madrid decidió pronunciarse al respecto para denunciar el racismo que ha sufrido en repetidas ocasiones:

“No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan”, se leyó en un tuit que compartió.

Asimismo indicó que el campeonato que en alguna ocasión fue de Ronaldo, Messi o Cristiano hoy en día es de los racistas:

“Hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas”, arremetió el jugador.

Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação… — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Ante esto Javier Tabes, presidente de La Liga aclaró que en La Liga se estaban tomando diversas acciones para erradicar el racismo:

“Hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente”, mencionó.

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023

Pero Vinicius al ver esto no tardó en responder y mostrar su postura ante estos comentarios:

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece”, comentó.

Finalmente le pidió que mirara las respuestas en sus publicaciones para que comprobara que el racismo que sufre es una realidad:

“Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve”, concluyó.

