Andy Ruiz está en el ojo del huracán luego de que se filtraran videos polémicos del pugilista; él acusa que su expareja presuntamente lo hackeó.

El boxeador México-americano está envuelto en la polémica luego de que se hicieran virales un presunto post en su cuenta de Twitter en el cual habían videos comprometedores de él.

En dichos post del tuit original de Ruiz (el cual ya fue borrado) se aprecia al boxeador sosteniendo un par de bolsas que contenían lo que parece ser marihuana, además de tres clips más en el cual en uno de ellos se ve en un centro de salud.

Los videos venían acompañados de un mensaje en el cual presuntamente Andy Ruiz dijo que consumió sustancias nocivas.

“Quería compartir con ustedes cómo es realmente mi vida detrás del campamento. Me encanta beber codaína (un narcótico) y fumar marihuana todo el día. También me encanta comparar prostitutas. Después de esto, voy a que me limpien la sangre y asegurarse de salir limpio cuando VADA (Asociación Voluntaria Antidopaje por sus siglas en inglés) venga a mí campamento de entrenamiento”, se lee en el presunto tuit de Ruiz.

‼️ Astonishing now-deleted tweet from someone who gained access to Andy Ruiz’s account today and made a series of allegations against him… pic.twitter.com/Q5H4RiCd9W — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2023

Ante está polémica, el “Destroyer” hizo un live en su cuenta de Instagram en el cual indicó que fue víctima de un hackeo desde su celular y que alguien posteó los videos y el mensaje referido anteriormente.

En está transmisión, Andy Ruiz acusó a su expareja, Julia Lemus, de ser la presunta responsable del supuesto hackeo y la filtración de los videos.

“Mi Twitter fue hackeado por eso perr* enojada, está enojada porque estoy feliz, está enojada porque estoy con mi chica, pero yo no publiqué nada. Sabes, esa es la persona malvada que te está molestando y poniendo cosas por ahí. Es como si ella estuviera tratando de arruinar mi carrera”, dijo Andy Ruiz en el live ante sus seguidores.

‼️ Andy Ruiz confirms he was hacked by his ex as he denies the allegations posted on his Twitter account today… [🎥 @Andy_destroyer1] pic.twitter.com/oMIwlK3GB1 — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 19, 2023

