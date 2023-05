El presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de hacer una consulta ciudadana para que el pueblo de México decida si los representantes del Poder Judicial serán elegidos democráticamente al igual que las y los diputados, senadores y el jefe del Poder Ejecutivo. La Constitución establece que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El pueblo es soberano. Esa es la esencia de la democracia; el pueblo manda en la democracia. Reafirmó que los ministros, magistrados y jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberían ser electos mediante voto libre y secreto. El pueblo tiene que participar en estas decisiones. La política es un asunto de todos. Que no los elija o nombre la élite del poder, sino que sea el pueblo. El presidente López Obrador confirmó el secuestro de al menos 50 migrantes en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. Sin embargo, señaló que se montó un operativo a cargo de la Guardia Nacional para su localización, resultando algunos de los migrantes hallados. Se está atendiendo el secuestro de migrantes en Matehuala, ya se encontraron algunos, ya se tiene identificado el sitio, en fin, ya se está trabajando en eso, hay un despliegue de la Guardia Nacional y esperemos rescatarlos. El primer mandatario reiteró a migrantes que no deben dejarse engañar ni manipular por traficantes de personas en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos. Por eso también el llamamiento a los hermanos migrantes. Que no se dejen engañar, manipular por los traficantes, por los coyotes, por los polleros que les dicen que si consiguen cinco, seis mil, ocho mil dólares, los van a poner en Estados Unidos, pero que tienen que atravesar por México; corren muchos riesgos. Por otra parte el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dejará de manifestar su protesta contra lo sucedido en Perú, en donde se cometió, según el mandatario, una gran injusticia al destituir al presidente legítimamente constituido, Pedro Castillo. Explicó que la situación peruana se debe a que hay una oligarquía al servicio de una minoría, describió a la oligarquía peruana como clasista y racista porque le molesta que la sociedad peruana escogiera a un presidente que usa sombrero procedente de la sierra, por tal motivo comenzaron una campaña en su contra. Finalmente, el presidente aseguró que seguirá denunciando este tipo de casos, al igual que lo ha hecho, por ejemplo, con Assange quien, según sus palabras, está injustamente preso, es una violación fragante a la libertad y la mayoría de los medios de información convencionales, la prensa más famosa en el mundo calla de manera cómplice.

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo un encuentro con cientos de jóvenes en el estado de Puebla, ahí hizo un llamado a todas las mujeres y hombres, a unirse para acabar con la corrupción y la injusticia. Señalo que este es un encuentro de mujeres y hombres buenos; tendremos una mejor sociedad y tendremos un gobierno bueno, porque somos más los buenos. Aseveró que su compromiso así como el del coordinador de los jóvenes del partido y de todo su equipo de trabajo, es llevar a cabo una lucha noble, generosa, comprometida, entregada, leal y honesta, a favor de la juventud y las oportunidades que merecen. Puntualizó que tiene como objetivo hacer un relevo generacional para quienes son el futuro de la sociedad, así como lo hicieron con él sus jefes cuando era joven e iniciaba su camino en la vida política. Mi compromiso es que no les vamos a fallar, les irá bien a sus hijos y nietos, habrá un gobierno honesto, justo y de resultados que pondrá por delante a los niños, a las mujeres y a los más necesitados.

El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, indico que si la encuesta para elegir candidato a la presidencia rumbo a 2024 la organiza Morena, no participará. Dijo que si la dirigencia realiza el ejercicio, sería porque no se aprendió la lección en la elección para la jefatura de Gobierno hace cinco años. Hizo alusión a las declaraciones que ha reiterado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que todas las encuestas publicadas en esa época le daban el triunfo a Monreal, pero en la del partido salió ganadora Claudia Sheinbaum. Monreal descartó una ruptura de Marcelo Ebrard con el resto de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido. Asimismo Ricardo Monreal descartó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga las manos metidas en el proceso interno de Morena, aclaró que quienes sí lo hacen son los gobernadores y presidentes municipales en diferentes partes del país.

El senador Alejandro Armenta reiteró que es necesario democratizar al Poder Judicial, que los jueces y magistrados sean elegidos de manera directa por la ciudadanía, y que estén sujetos a la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Consideró inadmisible que tengan sueldos cercanos a los 300 mil pesos mensuales, aguinaldos de alrededor de 586 mil pesos, primas vacacionales por 95 mil pesos, viáticos por 723 mil 690 pesos anuales, así como una pensión vitalicia de casi la totalidad de su sueldo cuando se retiran. Alejandro Armenta recordó que el pasado 27 de abril, enlistó un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución, a fin de que se realicen elecciones para definir a los integrantes del Poder Judicial, tal como sucede con el Ejecutivo federal y los miembros del Poder Legislativo. Refirió que la austeridad republicana es un principio que atiende las necesidades sociales del país, por lo cual, el Presidente, así como las y los senadores de Morena adoptaron ese compromiso, para evitar los dispendios y el abuso en el uso de los recursos públicos, a diferencia de jueces y magistrados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, expresó su plena solidaridad a la ministra Norma Piña para conducir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y constituirse en un Poder autónomo e independiente. El también vicepresidente de la Comisión Permanente reiteró su reto al Ejecutivo Federal para que el día de hoy le responda y fije la hora para demostrarle que no se debe quitar recursos al Poder Judicial en estos momentos en los que el país requiere toda la fuerza del Estado contra los delincuentes. Entonces, mi reto es para que hoy jueves 18 podamos dialogar, presidente, le voy a respetar su investidura, nunca he sido una gente irrespetuosa de las investiduras de las instituciones. Ábrase al diálogo, le voy a demostrar que usted no puede quitarle un peso al Poder Judicial, ya no digamos a nadie más, al Poder Judicial. Y le voy a explicar por qué, porque si lo quiere hacer, violenta la Constitución. Señaló que no se puede tocar el presupuesto del Poder Judicial, porque no solamente está en la Constitución Política, sino también en tratados internacionales y en legislaciones como la Ley de Austeridad Republicana, promovida por el mismo presidente que, quizá no lee lo que promueve y ciertamente no conoce la Constitución. Destacó que en la conversación con el presidente también le explicará por qué es una aberración querer nombrar electoralmente a las y los ministros de la Corte, al considerar que el Ejecutivo Federal hace una mala interpretación de la Constitución de 1857.

El senador Gabriel García Hernández, de Morena, informo que senadores y diputados que forman parte de la Comisión Permanente debatieron sobre los procesos electorales para renovar las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. El legislador aseguró que Delfina Gómez Álvarez tiene mucha experiencia y acabará con lo que queda del régimen corrupto. El triunfo del movimiento en el Estado de México y en Coahuila, son el primer paso para que millones de personas profundicen el cambio. Jorge Triana Tena, diputado del PAN, denunció que desde el púlpito presidencial se presenta una violación flagrante, cínica y obscena de la Ley. El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, expresó que es increíble el nivel de cinismo de Morena y sus aliados, porque lucharon durante muchos años para defender la democracia, mientras que ahora realizan prácticas antidemocráticas para tratar de ganar una elección que a todas luces perderán. Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, dijo que no se le puede llamar elección a la farsa que se perfila en ambas entidades. La diputada María del Carmen Pinete Vargas, destacó que las elecciones en el estado de México son trascendentes por la magnitud de su padrón, por ser la antesala del proceso electoral de 2024, y porque se definirá la transformación de la entidad. La senadora Imelda Castro Castro, de Morena, dijo que faltan menos de dos semanas para expulsar al PRI de los gobiernos de los estados, lo cual será maravilloso para las y los mexicanos. El próximo 4 de junio, más de 15 millones de ciudadanas y ciudadanos tendrán la oportunidad de ejercer su voto para realizar esta heroica acción: ya no habrá PRI en México. Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, dijo que el 76 por ciento de la población del Estado de México quiere un cambio de régimen de gobierno, lo cual se verá reflejado en las elecciones del próximo 4 de junio; además acusó que, en la pasada jornada electoral, el PRI destinó 11 mil millones de pesos, pero como ahora no cuentan con ese dinero, perderán las elecciones de 2023 y en 2024. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, indicó que hay intromisión por parte del Ejecutivo federal en las elecciones de las dos entidades federativas mediante el uso condicionado de los programas sociales. Hizo un llamado a la ciudadanía a defender las instituciones nacionales a través de su voto.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que sólo con el voto masivo en favor de la maestra Delfina Gómez será posible asegurar el cambio en el Estado de México, y llamó a defender la voluntad de pueblo, para que la elección del próximo 4 de junio sea una elección ejemplar, que sea una elección transparente, que se respete la voluntad de la gente. Recordó que la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México sostiene una ventaja de 20 puntos, en promedio, en las preferencias electorales según todos los ejercicios demoscópicos que se han llevado a cabo durante la campaña. La maestra el domingo cumplió con la visita de 90 municipios, lo que queda de la campaña va a cumplir su compromiso de visitar los 125 municipios. Nosotros estamos listos ya con las personas que van a cuidar las casillas, se están además capacitando para que tengan conocimiento de cómo defender la voluntad popular, y cómo defender el voto de la gente. Mario Delgado presentó un número de WhatsApp para denuncias anónimas, el 55-4966-1086, a través del cual la ciudadanía informará y electorales, para que nos ayuden a cazar a los mapaches del Estado de México, que seguramente van a salir a tratar de hacer de las suyas. Con esta herramienta no sólo los encargados de estar en las casillas nos ayudarán a vigilar el voto, queremos que todos los ciudadanos se conviertan en vigilantes de la elección, que sea una elección ejemplar, que sea una elección transparente, que se respete la voluntad de la gente.

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, aseguró que el actual proceso es en muchos aspectos, un ensayo de lo que puede suceder y podemos esperar el próximo año, en los comicios federales. Y lamentablemente, lo que está quedando claro es que lo que podemos esperar de MORENA es la ilegalidad: en los últimos meses hemos visto el uso faccioso de los programas sociales en beneficio de sus candidatos, y la entrega temprana de los apoyos para coaccionar el voto. Expuso en la tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que lo que se ha visto en las actuales campañas electorales es la intervención ilegal de funcionarios públicos en las campañas; y cómo sin recato, sin decoro y sin el mayor sentido de la legalidad, se pasean por los estados para hacer campaña usando recursos públicos. Y ya sé que vendrán aquí a defender las actitudes del gobierno. Van a decir que es su libertad de expresión y dirán falsamente que antes era peor. Pero se equivocan, yo nunca escuché al presidente de un partido exigir a los secretarios de estado a hacer campaña en favor de sus candidatos. Y menos aún, al titular del Ejecutivo a promover el voto. Y no lo vimos porque ustedes, desde la oposición, no lo hubieran permitido. Pero como saben que van a perder, recurren a la ilegalidad. Añorve Baños exigió a MORENA cumplir con la ley, y al gobierno y sus funcionarios a que atiendan los problemas que enfrenta el país, a que atiendan la grave situación económica del país. Llevamos cinco años sin crecimiento económico. Tenemos la inflación más alta en dos décadas y apenas va un millón de empleos creados en este sexenio. El gobierno federal, debe ser neutral y garantizar que todas las opciones políticas tengan las mismas oportunidades de competir en condiciones justas y equitativas. Afirmó que no debe haber dudas, a pesar del recurso federal que le están metiendo a las campañas, vamos a repetir con la alianza PRI, PAN, PRD, lo que ganamos en el 21 y volveremos a ganar este 4 de junio. No tengo la menor duda que la democracia es de las y los mexicanos y vamos a ganar las elecciones.

Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN, señalo que al presidente López Obrador hay que recordarle que dentro de nuestros principios de política exterior existen la autodeterminación de los pueblos y la no intervención, es por eso que en Acción Nacional rechazamos y condenamos la injerencia de López Obrador en la situación política de Perú, hay que recordarle que su amigo Pedro Castillo intentó disolver el Congreso por estar en medio de investigaciones por corrupción. La Presidenta Dina Boluarte llegó al poder de manera legítima y en estricto apego a la Constitución Peruana. De acuerdo con las leyes peruanas, Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer presidenta debido a que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado pretendiendo disolver el Congreso, eso sí a todas luces fue inconstitucional, no por nada se votó contra Pedro Castillo la figura de incapacidad moral permanente. Señalo que según los propios objetivos y principios del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico los países que integran este mecanismo se comprometieron entre otras cosas a estrechar los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, a fortalecer la integración regional para alcanzar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad por lo que es terrible que López Obrador no quiera entregar la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico que ya no le corresponde a México, es una situación que no tendría que estar ocurriendo, el presidente es un autoritario, prepotente y arbitrario que está incumpliendo una obligación internacional.

El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño criticó el cinismo de Morena de evadir los temas trascendentales del país como la crisis de seguridad, migratoria y económica que hoy viven las familias mexicanas, por estar inmerso en los procesos electorales que se llevaran a cabo el estado de Coahuila y Estado de México. El integrante del Grupo Parlamentario del PRI manifestó que, a pesar de los esfuerzos del grupo mayoritario, en los comicios electorales de ambas entidades, las y los ciudadanos tienen claro que van a votar en contra de Morena. Por más intromisión por parte del gobierno federal no van a poder ganar. En la discusión de la agenda política, el legislador priista acusó la intervención de al menos 150 servidores públicos que han venido de otros estados, gobernados por el partido guinda para hacer proselitismo utilizando recursos públicos, en el Estado de México. Agregó que, se han entablado 180 procedimientos legales en contra del partido guinda y su candidata por intromisión ilegal en el proceso electoral. Angulo Briceño señaló que las elecciones libres y democráticas, así como los contrapesos que demandaba y denunciaba la mayoría legislativa cuando era oposición, hoy les incomodan y hay que recuperarlas. El 4 de junio vamos a ganar las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. A nombre de su bancada, manifestó su respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras los ataques que ha recibido por parte de diferentes personajes.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 741 con el objetivo de disolver el Congreso y solicitar al Congreso Nacional Electoral que convoque a elecciones anticipadas. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones, declaró Guillermo Lasso. Esta medida está contemplada en la Constitución ecuatoriana y se le conoce como muerte cruzada, que permite al Poder Ejecutivo disolver la Asamblea Nacional (el Poder Legislativo) si considera que está obstaculizando la gobernabilidad. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas reconocen la constitucionalidad del mecanismo muerte cruzada, como se conoce a la medida de disolver la Asamblea Nacional por problemas de gobernabilidad y convocar a elecciones. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, el movimiento social más grande del país y quienes han impulsado el juicio político contra Lasso, anunció que llevaría a cabo un consejo ampliado extraordinario para el análisis y la toma de decisiones ante el decreto de Guillermo Lasso.

