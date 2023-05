El diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) se quejó de la exclusión que le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al no mencionarlo entre los aspirantes de la cuarta transformación para sucederlo en la titularidad del Poder Ejecutivo.

“Hace dos días, la conferencia mañanera del lunes de esta semana, el compañero Presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Me parece un acto incorrecto, me parece que se promueve el sectarismo, la exclusión”, consideró el petista en conferencia de prensa en el Senado.

Reclamó también que en la noche del 28 de abril cuando hizo crisis el final del periodo legislativo en el Senado, no se el haya invitado a la reunión en Palacio Nacional a la que sí se convocó a Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández.

“Yo creo que tenemos que construir esa unidad, pero que el compañero Presidente tiene que ayudar, porque el compañero Presidente, al excluirme, hace un mensaje terrible (…) abre a la especulación. ¿Por qué no lo nombra? ¿Qué le sabe? ¿Cuál es el problema?

“¡Ninguno! El compañero Presidente no puede hacer un solo señalamiento duro hacia mi persona, no debe, no puede, no tiene elementos. Pero como dicen en las bodas: si algo quiere decir, que lo diga, que hable ahora o que calle para siempre. Porque esta manera es incorrecta, es un trato que no es de compañeros”, lamentó Fernández Noroña.

Sin embargo, enfatizó en que no pide nada respecto a la manera en como están conduciéndose los demás aspirantes presidenciales del oficialismo, pues no quiere que lo reciban los gobernadores, que le hagan honores o le concentren gente.

“Yo no estoy pidiendo nada. Lo único que pido es respeto a mi trayectoria, a mi persona y a mi legítima aspiración. No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento, me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta.

“No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero Presidente y a cualquier compañero, compañera que agreden del movimiento”, expresó.