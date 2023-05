La Fórmula 1 ha informado que ha quedado cancelado el Gran Premio de Emilia-Romagna a causa de las condiciones climáticas.

Malas noticias para el mundo del automovilismo, pues debido a las malas condiciones climáticas que se han vivido recientemente Italia, la Fórmula 1 ha decidido cancelar el Gran Premio de Emilia-Romagna.

La sexta prueba perteneciente al Mundial se iba a realizar el próximo domingo en el circuito de Imola, sin embargo, por las fuertes inundaciones se optó por cancelar hasta nuevo aviso esta carrera.

Lo anterior se decidió después de que Matteo Salvini, vicepresidente del Gobierno italiano y ministro de Infraestructuras considerara que lo mejor era aplazar la competencia para así poder centrar la atención en los apoyos a los rescates por esta tragedia.

Esto se dio a conocer por medio de un comunicado que fue lanzado por la organización del Mundial, quienes entablaron conversaciones con Mohamed bin Sulayem quien es el presidente de la FIA, además de estar incluido elementos pertenecientes a el Automóvil Club italiano, así como también responsables locales y regionales:

“Se ha tomado la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio en Imola”, se leyó.

Asimismo detallaron que esta se ha tomado porque no se puede celebrar este evento con la seguridad debida para los aficionados, el personal y los equipos que conforman la competencia:

“Es lo responsable dada la situación a la que se enfrentan las ciudades de la región. No sería correcto presionar aún más a las autoridades locales y a los servicios de emergencia en estos difíciles momentos”, explicaron.

De igual forma la F1 envió sus pensamientos a todas las personas y regiones afectadas por las condiciones climáticas que han azotado a Italia recientemente:

Por otra parte también rindieron homenaje a la labor que están realizando los servicios de emergencia para poder ayudar a todas las personas afectadas:

Incluso ha trascendido que las fuertes lluvias provocaron que el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, circuito en el cual se disputaría el GP de Emilia-Romagna, fuera evacuado.

