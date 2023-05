Ante las acusaciones que hizo el presidente del Senado, Alejandro Armenta, sobre supuestas amenazas de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Piña en su contra, los líderes parlamentarios en el Senado respaldaron a la ministra.

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que a pesar de los desencuentros institucionales que tiene el Legislativo con el Poder Judicial, no considera que exista una confrontación directa entre sus integrantes.

“Yo no le atribuyo que ella sea la que directamente esté confrontando a un miembro del Legislativo, no lo creo es más, considero que es una mujer impasible (…) Lo que tenemos que hacer todos es un poco disminuir la pasión, no conviene mayor confrontación, no conviene estirar la liga de la relación institucional, a nadie, yo soy solidario con el senador Armenta, pero me resisto a creer que la ministra de la Corte haya hecho una amenaza directa al presidente”, declaró.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista, Santiago Creel, consideró “muy remoto”, que la ministra haya enviado mensajes de texto amenazando al presidente del Senado, como acusó el morenista.

“Le expreso mi solidaridad plena a la ministra Norma Piña por la conducción que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia a ser un poder autónomo e independiente”.

Creel Miranda, advirtió que no va a especular sobre el tema. “Hubo un hecho, hizo una denuncia. A mí me parece muy remota la posibilidad de que esto venga del Poder Judicial; pero si él se siente amenazado, como lo expresó, pues mi plena solidaridad. Aunque pienso que, en todo caso, si hubo esa amenaza, vino de otra parte”.

Para el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, el discurso del presidente del Senado contra la ministra, Norma Piña, es “de golpear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso no es correcto”.

Señaló que este tipo de situaciones “se pueden platicar y dialogar, para empezar, si tiene obviamente un fundamento, porque hasta ahorita no ha dado postura la presidenta de la Corte, no sabemos si es un hackeo, no sabemos cuál fue el sentido de lo que se dice. Pero lo más importante es que debemos de seguir dialogando entre los Tres Poderes, respetar la Constitución”, refirió.

Previamente, Alejandro Armenta, denunció que este martes recibió vía WhatsApp, presuntos mensajes “amenazantes, intimidantes y de presión” de la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la presentación de su iniciativa para que los integrantes del pleno de este tribunal constitucional sean electos por el voto popular.

Ante lo cual, advirtió que ya envió una carta a la ministra para deslindar responsabilidades y en caso de que haya sido ella la que mandó los mensajes, presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República, e incluso dijo, impulsará un juicio político en su contra.