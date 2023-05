El Barcelona consiguió su título 27 y le puso fin a cuatro temporadas sin coronarse en España.

El Futbol Club Barcelona se llevó la victoria en el derby de Cataluña ante el Espanyol, por marcador final de 2-4, para asegurar con ello el título de LaLiga luego de tres años de sequía para el conjunto ‘culé’ en el balompié local de España.

El doblete de Robert Lewandowski y las anotaciones de Alejandro Baldé y Jules Koundé fueron suficientes para que el cuadro de Xavi Hernández consumara su campeonato, con el que han alcanzado los 85 puntos luego de 34 jornadas y 27 victorias.

Lewandowski abrió el marcador a los 11′ minutos del encuentro, con un remate a escasos centímetros del área rival, para sellar una correcta jugada gestada por banda izquierda. Nueve minutos más tarde en una jugada en la que el lateral izquierdo de apenas 19 años se agregó al ataque, Baldé aumentó la ventaja a dos goles con un remate precedido por las múltiples carencias defensivas que tuvieron los ‘periquitos’ en su zaga.

Al 40′ y bajo una estructura similar pero por banda contraria, el delantero polaco sumó su segundo gol del encuentro al jugar un partido más que completo como referente de área para el Barça.

Durante el segundo tiempo, Koundé acomodado como lateral derecho aprovechó un excelso servicio al espacio de Frenkie de Jong para rematar de cabeza y poner el cuarto y último gol para los ‘blaugrana’, que terminó por hundir al conjunto local que permanece en la posición número 19, con apenas 31 puntos en la lucha por la permanencia.

Tras el silbatazo final, en un intento de los jugadores del Barcelona para festejar el campeonato obtenido, los jugadores visitante tuvieron que salir en custodia de la policía, ante la invasión de los ultras del Espanyol que realizaron una invasión al campo en busca de los jugadores del Barça.

