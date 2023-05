La reconocida influencer, Florencia Alduncin ha denunciado las agresiones físicas que sufrió por parte de varios policías del estado de Querétaro.

“Ocho patrullas fueron detrás de mí. Hombres se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron y me pegaron”, mencionó la influencer Florencia Alduncin para comenzar la denuncia en la que señala de culpables a la Policía Municipal de Querétaro.

La anterior acusación la realizó la creadora de contenido por medio de un video que compartió a través de sus redes sociales, en el que se le puede ver inflamada y con las marcas de los golpes que recibió presuntamente por elementos de la policía del estado de Querétaro.

Te podría interesar: Presume Sheinbaum programas sociales y obras de la CDMX en Oaxaca

Florencia comenzó explicando que todo comenzó cuando ella estaba conduciendo por el carril central en Bernanrdo Quintana cuando de pronto otra automovilista paro y la chocó, sin embargo, la influencer bajo de su coche para llegar a un acuerdo con la otra conductora pero esto no pudo ser posible:

“La agresora se subió a su coche. Me molestó la actitud de ella. Minutos después llegaron sus familiares, la patrulla, Ella se dio a la fuga y jamás me pagó”, subrayó la influencer en su clip.

Posteriormente detalló que su aseguradora llegó al lugar de los hechos para atender el incidente y que ella se marchó del lugar, pero que a los cinco minutos ocho patrullas fueron detrás de ella:

“Hombres se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos, me agredieron y me pegaron”, confesó mientras en el video muestra las ampulas, moretones y heridas que tiene en su cuerpo.

Asimismo enfatizó en que fue agredida físicamente y sexualmente (no hubo penetración), por hombres y mujeres policías:

“En la patrulla me manosearon. No hubo una penetración, pero si hubo un abuso porque me tocaron. Una de las mujeres me navajeó. Una de ellas me pegó en el labio. Tengo lesiones en las costillas”, continuó.

Además confesó que en el peritaje que le hicieron le encontraron 43 lesiones:

“Tengo ampulas en todas las manos. Fui maltratada hasta quedar inconsciente”, describió.

Te podría interesar: Se declara culpable Henry Ruggs por conducir alcoholizado; mató a una mujer

Por otra parte hizo responsable a la Policía Municipal de Querétaro por las agresiones, a la Fiscalía por no dejarla declarar y al Gobierno de Mauricio Kuri González por lo sucedido:

“Dormí en el suelo, no me dejaron hacer una llamada durante 24 horas, no comí nada. Tengo miedo y temo por mi vida. Pido que se haga justicia no por mi, sino por todas las mujeres que han sido violentadas por los policías”, exigió.

Finalmente ante esto la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro compartió un comunicado en sus redes sociales en el que piden la localización de Florencia Alduncin para ofrecerle atención y que presente una denuncia formal.

KA