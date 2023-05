Jóvenes de diversas organizaciones en pro del medio ambiente marcharon por las calles de la Ciudad de México para exigir justicia por los activistas ambientales asesinados en el país, así como para urgir a las autoridades a tomar acciones en contra del cambio climático.

La tarde de este viernes, una treintena de personas, jóvenes en su mayoría, se dieron cita en la explanada del Monumento a la Revolución para elaborar carteles con materiales reciclados y, posteriormente, movilizarse.

Con mensajes como “Mataron al mensajero, no al mensaje“, y “El bosque no se vende, se cuida y se defiende“, así como las consignas “¡Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que los ambientalistas no debemos de morir!”, el contingente de activistas ambientales partió con rumbo al Zócalo capitalino.

Con mariposas monarcas de cartón, el contingente recordó al activista michoacano Homero Gómez, quien fuera asesinado en 2020 por defender el hábitat natural de estos animales en su estado natal.

Linda, Coordinadora Nacional del Colectivo Juventir México y una de las manifestantes, declaró al Diario:

“Creemos que debemos visibilizar la voz de los que ya no están. Realmente nos hemos percatado de que la gente no recuerda a las personas que nos han arrebatado. Es por eso que decidimos hoy ser esas personas para poder alzar la voz y ser la voz de los que ya no pueden gritar”.

Por su parte, Uriel, Coordinador estatal por la agenda 20-30 de la Red Mundial de Jóvenes Políticos señaló:

“Estamos en este lugar para alzar la voz por las personas que lamentablemente se fueron por defender la Tierra. Estamos conscientes de que, lamentablemente, si defiendes la tierra y defiendes la libertad, tu vida corre riesgo, por eso estamos aquí”.

“La exigencia es global. La exigencia se hace desde un punto para la administración actual, para la población en general y para todo el sector interesada en el tema. La exigencia es para la población en general, para causar consciencia y hacer valer las obligaciones de todos para tener una acción por el clima”.

Al llegar frente a Palacio Nacional, bajo la mirada de los asistentes a la Feria de Yucatán, que se llevaba a cabo en la plancha del Zócalo, los manifestantes realizaron un breve mitin, en el que denunciaron los asesinatos a 58 ambientalistas durante el impulso de las megaobras de esta administración, como el Tren Maya y la Refinería Dos Bocas, así como la actividad minera desmedida en diversas entidades de la República mexicana y la escasez de agua.

RM