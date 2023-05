Para las madres mexicanas, emprender supone la opción más viable para insertarse en el ámbito laboral, sobre todo si tienen de tres hijos en adelante, pues les brinda facilidades para compaginar ambas actividades.

En el caso de Bárbara Minor, madre de Kaeli y Kylian, empezó a vender ropa para tener un ingreso extra en su hogar y ser autosuficiente.

“(Sus hijos) son pequeños y no me gustaría dejarlos en guarderías o escuelas de tiempo completo, a mí me gusta dedicarles tiempo. Entonces, el entrar a una empresa me quita, yo creo, que más del 50% de estar con ellos y por eso decidí emprender en eso, en algo que puedo vender con la familia, con los vecinos, algo que no tenga que moverme mucho”.

Según la investigación “Radiografía de las madres en la economía” del año 2022 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), “ser madre y participar en el mercado laboral es un desafío para muchas mujeres en México y en el mundo”.

Es por ello, se explica, que las madres tienden a buscar alternativas laborales con mayor flexibilidad de tiempo que permitan compaginar el trabajo con la vida personal.

Esto se puede ver reflejado en el hecho de que poco más de la mitad están empleadas en la informalidad, 35% trabajan menos de 35 horas a la semana, debido a la doble carga de trabajo que enfrentan, y 28% busca ocuparse por cuenta propia.

De acuerdo con el IMCO, las principales razones para emprender un negocio son: la búsqueda de flexibilidad, tener una jornada laboral reducida y no contar con una oferta de empleos que tenga servicios de cuidado infantil.

En el caso de Giovanna Anaya, de 31 años y madre de Gael, encontró en su creatividad y habilidad manual una manera de emprender, haciendo piñatas desde su casa, lo cual le permite cuidar a su hijo.

“Lo empecé porque puedo modificar horarios, tiempos y no descuido a mi hijo. No consideré una empresa, porque el sueldo es mínimo y siento que no alcanzaría a cubrir mis gastos y lo de las piñatas las hago sobre pedido y ya tengo mi clientela que me pide por ciertas cantidades y me acomoda mejor que una empresa”, expresó.

En México en la actualidad, siete de cada 10 mujeres con un empleo son madres, de las cuales 26% trabaja por cuenta propia y 3% son empleadoras, lo que entra en la categoría de emprendedoras, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) del 2022.

Aunado a esto, el número de hijos es otro factor que impacta en el tipo de ocupación de las mujeres. Dos de cada 10 mujeres que tienen entre uno y dos hijos trabaja por cuenta propia, mientras que uno de cada dos tiene seis hijos o más.

FRASE: “Saber que puedo hacer muchas cosas siendo mamá y que no hay que atarnos a una empresa donde nos tienen encerradas muchas horas y el sueldo es mínimo y así le puedo poner más atención a mi hijo” Giovanna Anaya, Madre emprendedora

