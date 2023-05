Con 27 puntos del astro LeBron James, Los Lakers de Los Ángeles vencieron este lunes a los Golden State Warriors 104-101 y se pusieron a un paso de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Los Lakers tomaron ahora ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete encuentros en la semifinal del Oeste.

El quinteto angelino tiene ahora la oportunidad de finiquitar el tope el miércoles en San Francisco, para avanzar a su primera final de la Conferencia Oeste desde el 2020 cuando fue campeón.

El pívot Anthony Davis secundó a LeBron en la ofensiva con 23 puntos y 15 balones recuperados en la lucha rebotera.

En tanto, los Warriors desaprovecharon un triple-doble de Stephen Curry de 31 tantos, 10 capturas y 14 asistencias.

LeBron James and the @Lakers improve to 3-1 in the series with a massive Game 4 win!

Anthony Davis: 23 PTS, 15 REB, 3 STL

Steph Curry: 31 PTS, 14 AST, 10 REB

Game 5: Wednesday, 10 PM ET on TNT pic.twitter.com/hRlw2qNVJB

— NBA (@NBA) May 9, 2023