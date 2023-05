El nuevo coordinador de los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, enfatizó que a pesar de los desencuentros de la oposición con la Cuarta Transformación, el diálogo con el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado debe continuar.

En entrevista con 24 HORAS, dijo sentirse a gusto en el nuevo cargo, “a veces agobiado por el trabajo, pero contento de estar respondiendo al sobre todo al trabajo interno y al trabajo externo” y señaló que ya se calmaron los ánimos”, tras la intempestiva salida de la coordinación de su antecesor, Miguel Ángel Osorio Chong.

Y confió en que no se dará una desbandada de integrantes en su bancada porque “perderían todo su capital político “.

-¿Cómo va en el nuevo cargo?

Me siento muy bien y te voy a decir por qué, porque yo fui vicecoordinador prácticamente cuatro años, de este importante Grupo Parlamentario, fui de los que estuvimos en la mesa cuando se formó el Bloque de Contención.

Estoy trabajando de tiempo completo con mucha comunicación y con los acuerdos internos en mi gran bancada y los acuerdos externos que se requieren en este momento.

-¿Advierte usted que después del 4 de junio podrían salir algunos senadores de su bancada?

-No, yo no lo veo, no lo percibo porque perderían su capital político por un momento. No lo veo, podemos tener puntos de vista distintos pero también es normal en esta gran bancada pero no veo a nadie que quiera dejar su historia como independiente o dejar la bancada; y por supuesto, tener la posibilidad de una sanción de expulsión.

Al contrario, creo que en este momento estamos todos trabajando en nuestros temas y tratando de cumplirle a México.

-¿Ya se calmaron los ánimos al interior de la bancada?

-Fíjate que han estado tranquilos, es normal, no es una transición tranquila. Es una decisión de las mayorías, eso ha quedado ya muy claro en términos de cómo sucedió. Estoy con muy buena comunicación con todos mis compañeros y compañeras porque esta es una bancada muy sui géneris.

Tenemos a dos exgobernadores, a tres secretarios de Estado, a Mario Zamora y Claudia Anaya que fueron candidatos a las gubernaturas en Sinaloa y en Zacatecas. Mis 13 compañeros y compañeras son muy valiosos y tienen una experiencia territorial impresionante.

Hay que respetar el punto de vista de cada quien, aquí tenemos reuniones y tenemos puntos de vista a veces distintos, confrontativos muchas veces porque esa es la parte de la pluralidad ideológica que tenemos y llegamos a acuerdos y salimos todos muy bien convencidos de lo que tenemos que definir en votaciones.

-¿Cómo fue el recibimiento con el resto de las bancadas?

Tengo una muy buena relación con todos los coordinadores parlamentarios porque trabajamos mucho tiempo y muchas horas en muchos temas diversos.

-¿Cómo es su relación con la Cuarta Transformación’

Para eso está mi amigo Ricardo Monreal y sus aliados, pues es el conducto con el Gobierno. Cuando ha sido necesario hablar con Adán Augusto pues también se toca la puerta porque con alguien tienes que hablar. El mejor conductor es Ricardo Monreal.

¿Sabes qué pasa si dejamos de hablar con Ricardo Monreal? pues le restamos también autoridad moral. Es el coordinador de la mayoría y él mismo hace una autocrítica muy decente. Ricardo yo lo conozco, fuimos compañeros de la división de estudios de posgrado de la UNAM, somos amigos de muchos años y es un hombre muy vertical.

Ricardo acepta que las más fuertes resistencias que tiene su Grupo Parlamentario, pues son los representantes de los llamados corcholatas, donde obviamente empiezan a tomar decisiones políticas de acuerdo a la sucesión presidencial.

Yo no creo que sea correcto brincar a un coordinador que no lo merece para estar tocando puertas en el Gobierno, él es el representante.

FRASE:

“Alguien puede decir: oye son 13 no y ¿son pocos? Sí, somos pocos para algunos, pero muchos en una gran pluralidad de políticos que tienen experiencia administrativa” Manuel Añorve

Coordinador del PRI en el Senado

